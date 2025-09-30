मेरी खबरें
    MP में हेलमेट नहीं पहनने वाले पुलिसकर्मियों का लाइसेंस होगा रद्द, विभागीय कार्रवाई भी होगी, आदेश जारी

    MP News: हेलमेट नहीं पहनने पर आम लोगों का चालान बनाने वाली पुलिस पर भी यह व्यवस्था सख्ती से लागू की जाएगी। हर पुलिसकर्मी को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा। वाहन के चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट मिलने पर पहले तो चालानी कार्रवाई और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। इसके बाद भी नहीं सुधरे तो विभाग की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 10:38:05 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 10:38:05 PM (IST)
    MP में हेलमेट नहीं पहनने वाले पुलिसकर्मियों का लाइसेंस होगा रद्द, विभागीय कार्रवाई भी होगी, आदेश जारी
    MP में हेलमेट नहीं पहनने वाले पुलिसकर्मियों का लाइसेंस होगा रद्द।

    HighLights

    1. हेलमेट नहीं पहनने वाले पुलिसकर्मियों का लाइसेंस निलंबित होगा
    2. विभागीय कार्रवाई भी होगी, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश
    3. पुलिसकर्मी के बिना हेलमेट फोटो सोशल मीडिया में होते हैं वायरल

    राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपाल। हेलमेट नहीं पहनने पर आम लोगों का चालान बनाने वाली पुलिस पर भी यह व्यवस्था सख्ती से लागू की जाएगी। हर पुलिसकर्मी को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा। वाहन के चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट मिलने पर पहले तो चालानी कार्रवाई और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। इसके बाद भी नहीं सुधरे तो विभाग की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।

    पुलिस मुख्यालय की ओर से यह आदेश जारी

    अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पीटीआरआइ) शाहिद अबसार ने सभी पुलिस इकाइयों को पत्र लिखकर इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, पुलिस इकाइयों में गणना के दौरान सभी पुलिसकर्मियों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जाए। वाहन चेकिंग के दौरान कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट मिलता है तो चालानी कार्रवाई की जाए। अपनी-अपनी संस्था के प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी कि वे पुलिसकर्मियों को इसके लिए प्रेरित करें।

    पुलिस की होती है किरकिरी

    दरअसल, कई बार पुलिसकर्मियों के बिना हेलमेट फोटो सोशल मीडिया में वायरल होते हैं। इससे पुलिस की किरकिरी होती है। हाई कोर्ट के निर्देश पुलिस प्रदेश में भर में हेलमेट नहीं लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। बता दें कि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं कि आम जनता को बिना हेलमेट कार्रवाई करने वाली पुलिस के कर्मचारी ही हेलमेट नहीं पहने पाए जाते हैं। इससे पुलिस विभाग की काफी किरकिरी होती है।

