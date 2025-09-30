मेरी खबरें
    I Love Muhammad Controversy: इटारसी में लगे ‘आई लव मोहम्मद’ के पोस्टर, नगर पालिका व पुलिस ने हटवाए

    By Arvind Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 10:19:28 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 10:19:28 PM (IST)
    I Love Muhammad Controversy: इटारसी में लगे ‘आई लव मोहम्मद’ के पोस्टर, नगर पालिका व पुलिस ने हटवाए
    नाला मोहल्ला क्षेत्र में लगाए गए पोस्टर को नगर पालिका ने हटवाया।

    HighLights

    1. सुर्खियों में है आई लव मोहम्मद के पोस्टर का मामला
    2. एक मामला इटारसी के नाला मोहल्ला में सामने आया
    3. नगर पालिका कर्मचारियों ने यहां लगे पोस्टर हटवाए

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम। उत्तर प्रदेश के बाद पूरे देश में इन दिनों आई लव मोहम्मद के पोस्टर का मामला सुर्खियों में है। ऐसा ही एक मामला इटारसी के नाला मोहल्ला क्षेत्र में सामने आया, जहां सोमवार शाम एक मजार के पास सरकारी पोल के सहारे कुछ पोस्टर लगा दिए गए, जिन पर आई लव मोहम्मद लिखा था, साथ ही नीचे तलवारनुमा दो डिजाइन बनी हुई थी।

    नपा कर्मचारियों ने लगे पोस्टर हटवाए

    सूचना के बाद पुलिस और नगर पालिका का अमला मौके पर पहुंचा, इसके बाद नपा कर्मचारियों ने यहां लगे पोस्टर हटवा दिए। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, हालांकि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी से किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। जिस इलाके में पोस्टर लगाए गए थे, वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है।

    पोस्टर लगाने वालों की तलाश जारी

    नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने बताया कि लोगों की शिकायत पर नपा टीम को जानकारी दी गई थी। तत्परता से कार्रवाई कर बैनरों को हटवा दिया है। इस मामले में थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि होर्डिंग हटाने या लगाने की अनुमति का काम नगर पालिका देखती है, सहयोग के लिए पुलिस बल भेजा गया था। दो स्थानों पर किन लोगों द्वारा होर्डिंग लगाए गए हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

    बिना अनुमति बैनर या पोस्टर लगाना गलत

    नपा अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति किसी भी तरह के बैनर या पोस्टर लगाना गलत है। प्रशासन ने साफ किया है कि शहर में सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भविष्य में भी बिना अनुमति लगाए गए बैनर-पोस्टर पर कार्रवाई की जाएगी।

