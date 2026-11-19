नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अवैध शराब की तस्करी की सूचना पर निशातपुरा पुलिस ने एक तेज रफ्तार ट्रक का पीछा किया तो चालक ने भागने के दौरान आधार अस्पताल के पास एक कार को टक्कर मार दी। इसके बाद भी वह नहीं रुका। पुलिस टीम ने पीछा जारी रखा और पीपुल्स मॉल के पास घेराबंदी कर ट्रक को रोक लिया। तलाशी ली तो उसमें 1075 पेटी अंग्रेजी शराब भरी मिली। पुलिस ने करीब 9700 लीटर शराब और ट्रक जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया।

एसीपी शशांक जैन ने बताया कि 18 नवंबर की रात वायरलेस पर सूचना मिली थी कि एक ट्रक गांधीनगर से तेज रफ्तार में करोंद की ओर जा रहा है। पुलिस टीम ने करोंद चौराहे पर उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने ट्रक नहीं रोका और आगे बढ़ गया।

इसी दौरान आधार अस्पताल के पास उसने एक कार को टक्कर मार दी। पुलिस ने पीछा कर पीपुल्स मॉल के पास ट्रक को पकड़ लिया। ट्रक की तलाशी में 90, 180 और 750 एमएल की कुल 1075 पेटियां मिलीं।

शराब के परिवहन और खरीदी-बिक्री से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस ने करीब 96 लाख रुपये की शराब और 20 लाख रुपये कीमत का ट्रक जब्त किया है। चालक की पहचान रामकिशन बमोरिया (38), निवासी मंडीदीप, जिला रायसेन के रूप में हुई है। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अब शराब के स्रोत, खेप कहां पहुंचाई जानी थी और तस्करी में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।

एक्सीडेंट का केस भी दर्ज

ट्रक चालक के खिलाफ अवैध शराब परिवहन के साथ एक्सीडेंट का मामला भी दर्ज किया गया है। ट्रक की टक्कर से कार सवार को सामान्य चोट आई है। पुलिस ने चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की है।

रूट और दस्तावेजों को लेकर संदेह

आरोपित चालक ने पुलिस को बताया कि वह रायसेन रोड स्थित सोम डिस्टलरी की फैक्ट्री से शराब कंपनी के खजूरी सड़क स्थित गोदाम ले जा रहा था। हालांकि, उसने 16 नवंबर की तारीख के परिवहन दस्तावेज दिखाए। इसके अलावा, उसने जिस रूट से आने की बात कही, ट्रक उस रास्ते के बजाय उल्टी दिशा से आ रहा था। पुलिस इन तथ्यों की जांच कर रही है।