    घुटनों पर अपराध... तीन थाना क्षेत्रों में तोड़फोड़ और मारपीट करने वाले उपद्रवियों का पुलिस ने निकाला जुलूस

    MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते तीन दिनों से लगातार सामने आ रही सरेआम तोड़फोड़, गुंडागर्दी और मारपीट की घटनाओं पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। मिसरोद, कटाराहिल्स और गांधीनगर थाना क्षेत्रों में हुई अलग-अलग वारदातों के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच-पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 10:17:12 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 10:17:12 PM (IST)
    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में बीते तीन दिनों से लगातार सामने आ रही सरेआम तोड़फोड़, गुंडागर्दी और मारपीट की घटनाओं पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। मिसरोद, कटाराहिल्स और गांधीनगर थाना क्षेत्रों में हुई अलग-अलग वारदातों के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच-पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया। इसके बाद तीनों अपराधों में पुलिस ने आरोपितों का जुलूस निकालकर संदेश दिया कि उपद्रवियों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

    जिन क्षेत्रों में आरोपितों ने उपद्रव मचाया था, पुलिस ने वहीं से उनका जुलूस निकाला। कालेज छात्रों के बीच हुआ था विवादपहली वारदात कटाराहिल्स क्षेत्र की है, जहां सेज यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की पढ़ाई करने वाले योगी और अभिषेक राजपूत के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। जिसके बाद अभिषेक ने अपने दोस्त युवराज पटेरिया, विपिन, सागर और मोहित गोस्वामी के साथ जाकर योगी, देवांश, वासु और अन्य दोस्तों से पहले सेज यूनिवर्सिटी के सामने और फिर गौरीशंकर के पास मारपीट की थी।


    पीड़ितों की शिकायत पर कटाराहिल्स पुलिस ने आरोपितों के विरूद्ध मारपीट का केस दर्ज किया था। पुलिस ने सभी पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है और प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत जेल भेज दिया है।बदला लेने कैफे में की थी तोड़फोड़इसी मारपीट का बदला लेने योगी ने अपने दोस्त अभिलाष मारन, देवांश सिंह, वासु गुप्ता, रिषभ और ओमसिंह गहरवार समेत करीब 20 लोगों के साथ 18 नवंबर की रात सेज माइलस्टोन के पास मोहित के भाई सक्षम के कैफे में घुसकर लाठी-डंडों और तलवार से तोड़फोड़ कर दी थी।

    इस पर पुलिस ने पांच नामजद समेत अन्य के विरूद्ध मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस अब तक ओम सिंह गहरवार उर्फ ऋषभ, अभिलाष मारन, योगी उर्फ योगेन्द अमराते, देवांश सिंह और वासु गुप्ता को गिरफ्तार किया है। अभिलाष को छोड़कर सभी आरोपित कालेज के छात्र हैं। पुलिस ने मिसरोद क्षेत्र से गुरुवार दोपहर को जुलूस निकाला। पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है।

    कार चालक का पीछा करते हुए कॉलोनी में कार के कांच तोड़े

    मंगलवार-बुधवार की रात गोंडीपुरा, गांधी नगर में सड़क पर कार चालक से साइड देने के विवाद के बाद बाइक सवारों ने राजा भोज कालोनी में घुसकर कार और बाइकों में तोड़फोड़ कर दी थी। पुलिस ने अनस खान, आरिश खान, मोहम्मद अदनान केडी उर्फ फैज और मोहम्मद वाहिद को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपित शाहजहांनाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं, वे आदतन बदमाश हैं, जिनके पुराने रिकार्ड भी पुलिस को मिले हैं।

