मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    लाखों पुलिसकर्मियों को बड़ा तोहफा... बच्चों की शिक्षा निधि में 50% तक वृद्धि, 85% अंक लाने पर मिलेंगे 5 हजार

    MP News: पुलिस मुख्यालय ने विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा निधि में बढ़ोतरी कर दी है। यह इसी शैक्षणिक सत्र यानी वर्ष 2025-26 से प्रभावी हो गई है। अब 11वीं -12वीं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर 4 हजार के स्थान पर 5 हजार रुपये दिए जाएंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 07:00:29 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 07:00:29 PM (IST)
    लाखों पुलिसकर्मियों को बड़ा तोहफा... बच्चों की शिक्षा निधि में 50% तक वृद्धि, 85% अंक लाने पर मिलेंगे 5 हजार
    लाखों पुलिसकर्मियों की बल्ले-बल्ले।

    HighLights

    1. पुलिस के अधिकारी-कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा निधि में 50 प्रतिशत तक वृद्धि
    2. 11वीं-12वीं में 85% से अधिक अंक लाने पर अब 4000 की जगह 5000 रुपये मिलेंगे
    3. विद्यार्थी 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाता है तो उसे 60 हजार रुपये दिए जाएंगे

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पुलिस मुख्यालय ने विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा निधि में बढ़ोतरी कर दी है। यह इसी शैक्षणिक सत्र यानी वर्ष 2025-26 से प्रभावी हो गई है। अब 11वीं -12वीं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर 4 हजार के स्थान पर 5 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह से 60 से 84 प्रतिशत तक अंक लाने पर ढाई हजार की जगह तीन हजार रुपये मिलेंगे। अन्य तरह की शिक्षा निधि में भी वृद्धि की गई है।

    अब 4000 की जगह 5000 रुपये मिलेंगे

    पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार इसमें आईपीएस अधिकारी सहित एक लाख 18 हजार रुपये से कम मूल वेतन वाले सभी अधिकारी-कर्मचारियों के बच्चे पात्र होंगे। प्रदेश में पुलिस के एक लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारी हैं। स्नातक पाठ्यक्रम के लिए भी शिक्षा निधि बढ़ाई गई है। विद्यार्थी 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाता है तो उसे 60 हजार रुपये दिए जाएंगे। पहले यह राशि 40 हजार रुपये थी। 55 से 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर पहले 24 हजार रुपये दिए जाते थे और अब 36 हजार रुपये दिए जाएंगे।


    मेडिकल पाठ्यक्रमों में शिक्षा निधि बढ़ाई

    इतना ही नहीं मेडिकल पाठ्यक्रमों में शिक्षा निधि बढ़ाई गई है। एमबीबीएस व बीडीएस में 60 प्रतिशत अंक लाने पर 50 हजार रुपये की जगह 75 हजार रुपये, 50 से 60 प्रतिशत के बीच अंक प्राप्त करने पर 30 हजार की जगह 45 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।

    यह भी पढ़ें- ये अमझेरा का वीरू है... शराब के नशे में थाना परिसर की टंकी पर चढ़ा, एक घंटे तक चला कूदने का ड्रामा

    60 प्रतिशत अंक लाने पर मिलेंगे 15 हजार

    किसी भी विषय में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए समान राशि रखी गई है। इसमें पहले 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 10 हजार रुपये मिलते थे अब 15 हजार रुपये दिए जाएंगे। यानी 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अंक 55 से 60 प्रतिशत के बीच होने की स्थिति में पहले के छह हजार के बदले अब नौ हजार मिलेंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.