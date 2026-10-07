एमपी के बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिले की बदलेगी तस्वीर! 400 करोड़ से होगा 644 गांवों का विकास

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। करीब चार दशक तक माओवादी हिंसा की समस्या से प्रभावित रहे बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिलों में अब विकास का पहिया तेजी से दौड़ेगा। राज्य सरकार ने तीनों जिलों के विकास के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है। पहले चरण में करीब 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तीन अक्टूबर को भोपाल दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के सामने मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने इसका प्रेजेंटेशन दिया था, जिसे सराहा गया है।

अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बालाघाट पहुंचकर विकास कार्यों की घोषणा कर सकते हैं। इसके बाद काम शुरू होंगे। इसमें कुछ कार्य अल्पकालिक जबकि कुछ दीर्घकालिक योजना के तहत रखे गए हैं। बुनियादी सुविधाओं का विस्तार: 162 नई सड़कें और 17 मोबाइल टावर प्रदेश में माओवादी हिंसा की समस्या दिसंबर, 2025 में समाप्त हो गई थी। इसके बाद सरकार का फोकस अब उन इलाकों में विकास की गति बढ़ाने पर है, जहां लंबे समय तक माओवादी गतिविधियों के कारण सड़क, बिजली और संचार जैसी सुविधाएं पहुंचाना मुश्किल रहा। प्रभावित क्षेत्रों में 162 नई सड़कों के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनमें 55 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृति मिल चुकी है। बालाघाट में 35 सड़कों के निर्माण के साथ 43 पुल-पुलिया को भी स्वीकृति दी गई है। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए 17 नए 4जी टावरों का प्रस्ताव है, जिनमें नौ को अनुमति मिल चुकी है।