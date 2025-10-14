दीपोत्सव पर बिजली कंपनी की बड़ी तैयारी, 40 टीमों की तैनाती, ऐसे किया जाएगा लोड बैलेंसिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर में दीपोत्सव पर बिजली का झटका नहीं लगे इसके लिए बिजली कंपनी तैयारी में जुट गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने करीब 40 टीमों का गठन किया है, जिनमें लगभग डेढ़ हजार अधिकारी, कर्मचारी शामिल हैं। यह टीमें 14 हजार से ज्यादा ट्रांसफार्मरों की लोड बैलेंसिंग करने और तीनों फेज पर लोड माप रही हैं और जहां एक फेज पर अधिक खपत दिख रही है, उसे अगले दिन री-अलाइन किया जा रहा है।

बता दें कि दीपावली पर शहर में सजावट, रोशनी और घरेलू उपकरणों के कारण हर साल बिजली की खपत लगभग 21 प्रतिशत बढ़ जाती है। पिछले साल दिवाली पर 64.56 लाख यूनिट बिजली (आम दिनों से 20 प्रतिशत अधिक) खर्च हुई थी, जबकि सामान्य दिनों में यह औसतन 53 लाख यूनिट रहती है। इस अतिरिक्त लोड के कारण सबसे ज्यादा दबाव डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों पर पड़ता है, इससे कई इलाकों में फाल्ट या ट्रिपिंग की शिकायतें आती हैं।