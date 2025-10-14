मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP: गुना में युवक होर्डिंग पर चढ़ा, बोला- दवा खाकर बिगड़ गया दिमाग

    शहर के हनुमान चौराहा स्थित नगर पालिका के एक होर्डिंग पर सोमवार सुबह एक युवक चढ़ गया। वह नीचे कूदने की धमकी देने लगा। युवक को बमुश्किल क्रेन के जरिए नीचे उतारा गया।

    By Dhruv Kumar
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 12:27:30 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 12:27:30 AM (IST)
    MP: गुना में युवक होर्डिंग पर चढ़ा, बोला- दवा खाकर बिगड़ गया दिमाग
    गुना में युवक होर्डिंग पर चढ़ा

    HighLights

    1. होर्डिंग पर सोमवार सुबह एक युवक चढ़ गया
    2. वह नीचे कूदने की धमकी देने लगा
    3. युवक को बमुश्किल क्रेन के जरिए नीचे उतारा गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। शहर के हनुमान चौराहा स्थित नगर पालिका के एक होर्डिंग पर सोमवार सुबह एक युवक चढ़ गया। वह नीचे कूदने की धमकी देने लगा। युवक को बमुश्किल क्रेन के जरिए नीचे उतारा गया।

    युवक की पहचान शिवपुरी के इंदार गांव निवासी राहुल जाटव के रूप में की गई। उसका कहना था कि डाक्टर ने उसे बुखार की ऐसी दवा दी, जिसे खाने के बाद दिमाग काबू से बाहर हो गया। करीब एक घंटे तक ड्रामा चला। वह अपना इलाज करने वाले डाक्टर को मौके पर बुलाने की जिद कर रहा था।

    पुलिस ले गई थाने

    क्रेन की मदद से उतारने के बाद पुलिस उसे कोतवाली ले गई। युवक ने बताया कि उसे बुखार आया था। इस पर डाक्टर को दिखाया, जिसने खून, पेशाब की जांच कराई और बुखार की दवा दी। गोलियां खाकर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इससे उसे व स्वजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। युवक के भाई ने बताया कि डाक्टर ने युवक से अभद्रता की और जब इस बारे में पुलिस ने भी शिकायत नहीं लिखी।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.