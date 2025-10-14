MP: गुना में युवक होर्डिंग पर चढ़ा, बोला- दवा खाकर बिगड़ गया दिमाग

नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। शहर के हनुमान चौराहा स्थित नगर पालिका के एक होर्डिंग पर सोमवार सुबह एक युवक चढ़ गया। वह नीचे कूदने की धमकी देने लगा। युवक को बमुश्किल क्रेन के जरिए नीचे उतारा गया।

युवक की पहचान शिवपुरी के इंदार गांव निवासी राहुल जाटव के रूप में की गई। उसका कहना था कि डाक्टर ने उसे बुखार की ऐसी दवा दी, जिसे खाने के बाद दिमाग काबू से बाहर हो गया। करीब एक घंटे तक ड्रामा चला। वह अपना इलाज करने वाले डाक्टर को मौके पर बुलाने की जिद कर रहा था।