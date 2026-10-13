भोपाल में आज 6 घंटे तक बिजली कटौती, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी सप्लाई; शंकर नगर से साकेत तक इन इलाकों में असर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के कई इलाकों में मंगलवार को चार से छह घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी के अनुसार यह कटौती मरम्मत कार्यों के कारण की जा रही है।

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक इन इलाकों में कटौती

बिजली कंपनी के मुताबिक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शंकराचार्य नगर, धोबीघाट, पुष्पा नगर, एलआईजी क्वार्टर, कब्रिस्तान, 80 फीट रोड, रेस्ट हाउस, एमपीईबी कार्यालय, गरम गड्ढा रोड, नगर निगम कार्यालय, कम्मू का बाग, महामाई का बाग, दुर्गा नगर, शंकर नगर, पलासी, साकेत नगर सेक्टर-2ए, अलकापुरी, शक्ति नगर, दुर्गा नगर, दुर्गा मंदिर व आसपास के क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी।