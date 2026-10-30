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भोपाल में आज 2 से 6 घंटे बिजली कटौती: गांधीनगर, बैरागढ़, नबीबाग समेत इन इलाकों की बत्ती रहेगी गुल

भोपाल के अलग-अलग क्षेत्रों में शुक्रवार को मरम्मत कार्य के चलते दो से छह घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।

By naman MishraEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Fri, 30 Oct 2026 08:55:49 AM (IST)Updated Date: Fri, 30 Oct 2026 08:55:49 AM (IST)
भोपाल में आज 2 से 6 घंटे बिजली कटौती: गांधीनगर, बैरागढ़, नबीबाग समेत इन इलाकों की बत्ती रहेगी गुल
प्रतीकात्मक

HighLights

  1. मरम्मत कार्य के चलते 2 से 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद
  2. शुक्रवार को भोपाल के कई इलाकों में बिजली कटौती
  3. सुबह 10 से शाम पांच बजे तक प्रभावित रहेंगे क्षेत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के कई इलाकों में शुक्रवार को 2 से 6 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी के अनुसार यह कटौती मरम्मत कार्यों के कारण की जा रही है।

इन इलाकों पर असर

सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक: परस्पर कॉलोनी, स्टर्लिंग ग्रीन व्यू-1, अमलतास फेज-1, हेरंब होम्स, दीपक सोसायटी, भूमिका परिसर, छत्रपति कालोनी और आसपास।

दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक: तुलसी टॉवर, पारुलकर अस्पताल, नगरीय प्रशासन कार्यालय व आसपास।

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: बीएसएस कॉलेज, दुर्गा नगर, रेलवे कॉलोनी व आसपास।

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: भानपुर पुल, स्ट्रीट लाइट, शिव नगर फेज-1,2,3 व आसपास।

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: जनता नगर, जनता क्वार्टर, पंचवटी फेज-1,2, नबी बाग, आराधना नगर, रतन कॉलोनी, मोतीलाल नगर, कृष्णा कॉलोनी, नबी बाग थाना क्षेत्र व आसपास।

सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक: रुद्राक्ष कॉलोनी, शिवा स्प्रिंग, शिवा रॉयल पार्क कॉलोनी व आसपास।

11 बजे से यहां होगी कटौती

सुबह 11 से शाम 5 बजे तक: आशाराम चौराहा, गांधीनगर बाजार, अर्जुन वार्ड, प्रताप वार्ड, डेंटल कॉलेज, पर्णकुटी, आरामिल, धाकड़ चौराहा व आसपास।

सुबह 11 से शाम 5 बजे तक: ब्लेयर कॉलोनी फेज-1,2, लेक पर्ल स्प्रिंग व आसपास।

सुबह 11 से शाम 5 बजे तक: पर्णकुटी परिसर, पीपलनेर, हाईटेक सिटी व आसपास।

सुबह 11 से शाम 5 बजे तक: ओम नगर, सावन नगर, हलालपुर बस स्टैंड, बैरागढ़ रोड, सिटी वाक, संतजी की कुटिया, बैरागढ़ थाना क्षेत्र व आसपास।


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