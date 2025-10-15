Bhopal power cut: नेहरू नगर सहित 40 इलाकों में आज आज बत्ती गुल, जानें किस क्षेत्र में कब रहेगी सप्लाई बंद

मेरी खबरें
    By Madanmohan malviya
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 05:22:38 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 05:22:38 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के नेहरू नगर सहित 40 इलाकों में बुधवार को बिजली कटौती की जाएगी। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के रखरखाव अमले द्वारा बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर सहित अन्य उपकरणों का सुधार कार्य किया जाएगा।

    कब जाएगी बिजली

    सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक फारच्यून प्राइइ, त्रिलंगा, इडन एवं एलेट, शिविका, मिनाल इंक्लेव, अयंकार, विनायक, अंसल प्रधान, आकांक्षा इंक्लेव, खजूरी, सांई स्पर्श-टू, पलक विहार, शिवलोक फेस फार, रीगल कलश, सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक ब्राइट कालोनी, गुरुद्वारा, सहारा परिसर, मौलाना आजाद कालोनी, नियामतपुरा, सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक सिग्नेचर-360, पवित्र परिसर, कृष्णा हाइट, कस्तूरी रायल, इंद्रप्रस्थ हाइट्स, हेवेंस लाइफ कालोनी, दोपहर 12 से दोपहर दो बजे तक बैरागढ़ चीचली, मीनाखेड़ी, दौलतपुर, विप्सना सेंटर, पीर बादली, सतगढ़ी, अमराई, गेहूंखेड़ा और दोपहर एक से शाम चार बजे तक मेहता मार्केट, कमला नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, नेहरू नगर, डीआरपी लाइन सहित आसपास के क्षेत्र में बिजली कटौती की जाएगी।


