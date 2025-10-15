Ujjain को मिली 273 करोड़ की सौगात : उज्जैन-मक्सी रोड बनेगा फोरलेन, इतने सालों में बनकर होगा तैयार

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। शहर को आधुनिक और तीव्र गति से जोड़ने के लिए उज्जैन-मक्सी टू-लेन सड़क मार्ग को फोरलेन में बदलने की तैयारी तेज हो गई है। 38.95 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना पर 273 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निर्माण कार्य दो साल में पूरा करने का लक्ष्य है।

एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) इस प्रोजेक्ट को अमल में ला रहा है। वर्तमान में कार्य अनुबंध की प्रक्रिया चल रही है और दीपावली के बाद भूमि पूजन के साथ निर्माण शुरू होगा। फोरलेन सड़क बनने से न केवल यात्रा आसान और सुरक्षित होगी, बल्कि समय और जोखिम दोनों में कमी आएगी। साथ ही इंदौर के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी तैयार होगा। परियोजना के तहत सड़क की चौड़ाई 14 मीटर होगी, जिसमें 55 छोटी पुलिया और 9 बड़े पुल बनाए जाएंगे।