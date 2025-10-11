Bhopal Power Cut: देवकी नगर सहित 55 इलाकों में आज बत्ती गुल, जानिए कहां और कितने बजे जाएगी लाइट

मेरी खबरें
    By Madanmohan malviya
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 06:52:53 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 06:52:53 AM (IST)
    Bhopal Power Cut: देवकी नगर सहित 55 इलाकों में आज बत्ती गुल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के देवकी नगर सहित 55 इलाकों में शनिवार को बिजली कटौती की जाएगी।मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के रखरखाव अमले द्वारा बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर सहित अन्य उपकरणों का सुधार कार्य किया जाएगा।

    इन इलाकों में बिजली रहेगी बाधित

    - सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक चिंतामण रोड, चौक बाजार, परस्पर कालोनी, स्ट्रेलिंग ग्रीन व्यू-एक, अमलतास-एक, न्यू फ्रेंड्स सोसाइटी, संत इंक्लेव फेस-एक और दो,आम्र कुंज, चूनाभट्टी, चाणक्यपुरी कालोनी, वर्धमान परिसर बिजली नहीं रहेगी।

    - सुबह 10 से दाेपहर दो बजे तक फार्च्यून कस्तूरी, सागर हाइट्स, दीपक सोसायटी, अक्षत होम्स, निखिल बंगलो, निरुपम रायल, शहस्त्रबाहु नगर, कोरलवुड, एपी इंक्लेव।

    - सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक ट्रांसपोर्ट नगर, राधापुरम, कृष्णापुरम, शिवालय परिसर, अनुजा विलेज, ओप्टेल कुंज।

    - सुबह 10 से शाम चार बजे तक न्यू सुभाष नगर, पंजाबी बाग, गुरुनानकपुरा, अर्जुन नगर, अशोक नगर, चंबल कॉलोनी, शालिमार कांप्लेक्स, अशोका इंक्लेव, बाग दिलकुशा, बाग फरहत अफजा, ऐशबाग, जनता क्वार्टर, पुल बोगदा।

    - सुबह 10 से शाम चार बजे तक गोलघर, परी बाजार, बेनजीर ग्राउंड, विनोभा कालोनी, शाहजहांनाबाद, ईदगाह, क्लासिक अपार्टमेंट, टीला रोड, जीएडी चौराहा।

    - सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक देवकी नगर,पन्ना नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती की जाएगी।

