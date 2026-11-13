Bhopal Power Cut: आज साकेत नगर और बसंतकुंज समेत 25 इलाकों में 4 से 6 घंटे बिजली बंद

बिजली कटौती का असर साकेत नगर, इंद्रविहार, बसंतकुंज, रापड़िया, जनकपुरी और शंकराचार्य नगर सहित कई प्रमुख रहवासी क्षेत्रों में पड़ेगा। कंपनी ने लोगों को सलाह दी है कि बिजली से जुड़े जरूरी काम निर्धारित समय से पहले निपटा लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बिजली कंपनी द्वारा शुक्रवार को शहर के करीब 25 इलाकों में मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। इसके चलते अलग-अलग क्षेत्रों में दो से छह घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

इन क्षेत्रों में इस समय बंद रहेगी बिजली

- दुर्गा नगर, रेलवे कॉलोनी और बैकुंठ अपार्टमेंट में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक बिजली बंद रहेगी।







