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Bhopal Power Cut: साकेत नगर समेत 40 इलाकों में आज 4 से 6 घंटे गुल रहेगी बिजली

भोपाल में दिवाली के बाद बिजली कंपनी ने मेंटेनेंस शुरू किया। गुरुवार को साकेत नगर, अलकापुरी, देवकी नगर समेत करीब 40 इलाकों में बिजली बंद रहेगी।

By naman MishraEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 07:52:42 AM (IST)Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 07:53:36 AM (IST)
Bhopal Power Cut: साकेत नगर समेत 40 इलाकों में आज 4 से 6 घंटे गुल रहेगी बिजली
प्रतीकात्मक

HighLights

  1. भोपाल में आज 40 इलाकों में बिजली कटौती
  2. सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी सप्लाई
  3. साकेत नगर से लेकर बैरागढ़ तक मेंटेनेंस कार्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । दीवाली के चलते बिजली कंपनी ने मेंटेनेंस बंद कर दिया था। दिवाली पर्व बीतते ही फिर से मेंटेनेंस का दौर शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को साकेतनगर, अलकापुरी-देवकी नगर समेत 40 इलाकों में चार से छह घंटे तक बिजली कटौती होगी।

इन इलाकों में रखरखाव

- सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक सीआई कॉलोनी, जहांगीराबाद बाजार, फक्करखाना, यूनानीशफा खाना, बापू कॉलोनी, कुम्हारपुरा, अहीरपुरा।

- सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक साकेत नगर, अलकापुरी, बीडीए कॉम्पलेक्स।

- सुबह 10 से शाम चार बजे तक देवकी नगर, पन्ना नगर, विवेकानंद कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड क्वार्टर, कमला नगर, जैन कॉलोनी, गैस राहत कॉलोनी, सिल्वर स्टेट।

- सुबह 10 से शाम चार बजे तक अहिंसा विहार, वर्धमान ग्रीन सिटी, झील नगर, गीत बंगलो, भवानी धाम फेस-दो, भवानी धाम, संजय नगर, मौलाना आजाद कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, प्रिंस कॉलोनी, प्रभु नगर, नियामतपुरा।

- सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक नरेला, हनुमंत ग्राम-2।

- सुबह 11 से शाम चार बजे तक भैंसाखेड़ी, मंडी बैरागढ़, फिरदोश नगर, गौतम नगर, शीतल नगर, संत कुंवर राम कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों में बिजली गुल रहेगी।


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