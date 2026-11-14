Bhopal Electricity Shutdown: अशोका गार्डन समेत 25 इलाकों में आज बिजली कटौती

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । अशोका गार्डन, शारदा नगर-अशोक विहार समेत शहर के विभिन्न 25 इलाकों में शनिवार को 2 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। प्रभावित इलाकों में बिजली कंपनी द्वारा रखरखाव का काम किया जाना है।
इन इलाकों में असर
- सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बीडीए कॉलोनी।
- सुबह 10 से शाम 4 बजे तक देवकी नगर, पन्ना नगर, अशोक विहार, अशोक सम्राट, अंत्योदय नगर, अशोका गार्डन, नगर निगम कॉलोनी, दसमेश नगर, सिद्धार्थ लेक सिटी कॉलोनी।
- सुबह 11 से शाम 4 बजे तक भैंसाखेड़ी, मंडी बैरागढ़, सीहोर नाका, फाटक रोड, सेवा सदन।
- सुबह 11 से शाम 5 बजे तक लक्ष्मण नगर, शारदा नगर, बैरागढ़ के एफ वार्ड, वन ट्री हिल्स।
दोपहर में यहां कटौती
- दोपहर 12 से 2 बजे तक शबरी नगर।
- दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कमल नगर, जैन कॉलोनी, गैस राहत कॉलोनी, सिल्वर स्टेट समेत आसपास के इलाकों में बिजली गुल रहेगी।