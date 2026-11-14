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Bhopal Electricity Shutdown: अशोका गार्डन समेत 25 इलाकों में आज बिजली कटौती

Bhopal Electricity Shutdown: शनिवार को बिजली कंपनी के रखरखाव कार्य के चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दो से छह घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।

By naman MishraEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 07:51:12 AM (IST)Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 07:52:12 AM (IST)
Bhopal Electricity Shutdown: अशोका गार्डन समेत 25 इलाकों में आज बिजली कटौती
प्रतीकात्मक, एआई से तैयार फोटो।

HighLights

  1. भोपाल के 25 इलाकों में बिजली कटौती
  2. सुबह 10 से शाम 4 बजे तक गुल रहेगी बिजली
  3. दोपहर तक अलग-अलग समय जाएगी लाइट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । अशोका गार्डन, शारदा नगर-अशोक विहार समेत शहर के विभिन्न 25 इलाकों में शनिवार को 2 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। प्रभावित इलाकों में बिजली कंपनी द्वारा रखरखाव का काम किया जाना है।

इन इलाकों में असर

- सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बीडीए कॉलोनी।

- सुबह 10 से शाम 4 बजे तक देवकी नगर, पन्ना नगर, अशोक विहार, अशोक सम्राट, अंत्योदय नगर, अशोका गार्डन, नगर निगम कॉलोनी, दसमेश नगर, सिद्धार्थ लेक सिटी कॉलोनी।

- सुबह 11 से शाम 4 बजे तक भैंसाखेड़ी, मंडी बैरागढ़, सीहोर नाका, फाटक रोड, सेवा सदन।

- सुबह 11 से शाम 5 बजे तक लक्ष्मण नगर, शारदा नगर, बैरागढ़ के एफ वार्ड, वन ट्री हिल्स।

दोपहर में यहां कटौती

- दोपहर 12 से 2 बजे तक शबरी नगर।

- दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कमल नगर, जैन कॉलोनी, गैस राहत कॉलोनी, सिल्वर स्टेट समेत आसपास के इलाकों में बिजली गुल रहेगी।


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