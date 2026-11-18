नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अशोका गार्डन, ऐशबाग-सलैया समेत शहर के विभिन्न 35 इलाकों में बुधवार को 2.30 से छह घंटे तक बिजली गुल रहेी। प्रभावित इलाकों में बिजली कंपनी द्वारा रखरखाव का कार्य किया जाना है।

इसके चलते सुबह सात से 10 बजे तक रेतघाट, हाथीखाना, चार बत्ती चौराहा, चटाईपुरा, बुधवारा।

सुबह 10 से दोपहर 1.30 बजे तक सिदी- समृद्धि हाइट्स।

सुबह 10 से शाम चार बजे तक अशोक विहार, अशोक सम्राट, अंत्योदय नगर, अशोका गार्डन, नगर निगम कॉलोनी, दसमेश नगर, डायमंड सिटी, कस्तूरी कोर्टयार्ड, राजधानी परिसर, चंबल कॉलोनी, गोविंदपुरा मार्केट, गोविंद गार्डन कॉलोनी।

सुबह 10 से शाम चार बजे तक न्यू सुभाष नगर, अर्जुन नगर, शालिमार काम्पलेक्स, अशोका इन्क्लेव, पंजाबी बाग, गुरुनानक पुरा, बाग फरहत अफजा, ऐशबाग, जनता क्वार्टर।

11 बजे से इन इलाकों में कटौती

सुबह 11 से दोपहर 12.30 बजे तक बीडीए कॉलोनी ई-सेक्टर, सलैया, सनखेड़ी।

सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक आरआरजी कॉलोनी, छान, 11 मिल गार्डन सिटी कॉलोनी।

सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक आनंद विहार समेत आसपास के इलाकों में बिजली की कटौती की जाएगी।