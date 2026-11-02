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Bhopal Power Cut: न्यू मार्केट समेत 45 इलाकों में आज बिजली कटौती, 2 से 6 घंटे तक सप्लाई बंद

भोपाल में बिजली कंपनी के रखरखाव कार्य के चलते सोमवार को न्यू मार्केट समेत शहर के 45 इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

By naman MishraEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 07:53:20 AM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 07:54:18 AM (IST)
Bhopal Power Cut: न्यू मार्केट समेत 45 इलाकों में आज बिजली कटौती, 2 से 6 घंटे तक सप्लाई बंद
प्रतीकात्मक, एआई से तैयार तस्वीर

HighLights

  1. भोपाल के 45 इलाकों में बिजली कटौती
  2. दो से छह घंटे तक रहेगी बिजली गुल
  3. न्यू मार्केट से बैरागढ़ तक रहेगा असर

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल । न्यू मार्केट समेत शहर के विभिन्न 45 इलाकों में सोमवार को 2 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। इन इलाकों में बिजली कंपनी रखरखाव करेगी।

यहां होगी कटौती

- सुबह 10 से दोपहर 1.30 बजे तक रापड़िया।

- सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक न्यू मार्केट, महादेव टॉवर, झंडा चौक, खानूगांव, अमरावतखुर्द, गिरनार कॉलोनी, गिरनार हिल्स, गैलेक्सी।

- सुबह 10 से दोपहर 3.30 बजे तक आकृति ईको सिटी, अंबिका गृह निर्माण समिति, 11 मील तिराहा, नंदी चौराहा, गुंज नगर, सहारा कॉलोनी, राधाकृष्ण रेसीडेंसी, भैरोपुर।

- सुबह 10 से शाम 3 बजे तक ट्रांसपोर्ट नगर, अनंतपुर, कोकता, डायमंड सिटी, कस्तूरी कोर्टियॉर्ड, राजधानी परिसर, पुष्पा नगर, 80 फीट रोड, ग्राम गद्दा रोड, कम्मू का बाग, महामाई का बाग, कमला नगर, ख्वाजा कॉलोनी, राजीव नगर ए सेक्टर।

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11 बजे से इन इलाकों में सप्लाई बंद

सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक पीर बदली, साई रेजीडेंसी।

सुबह 11 से शाम 5 बजे तक इंद्रा नगर, बहेटा गांव, बैरागढ़ के एच वार्ड, कम्युनिटी हॉल, जी वार्ड, एफ वार्ड।

दोपहर 2.30 से शाम 5 बजे तक 1100 क्वार्टर, बांसखेड़ी, बघिरा अपार्टमेंट समेत आसपास के इलाकों में बिजली गुल रहेगी।


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