Bhopal Power Cut: न्यू मार्केट समेत 45 इलाकों में आज बिजली कटौती, 2 से 6 घंटे तक सप्लाई बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल । न्यू मार्केट समेत शहर के विभिन्न 45 इलाकों में सोमवार को 2 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। इन इलाकों में बिजली कंपनी रखरखाव करेगी।

यहां होगी कटौती

- सुबह 10 से दोपहर 1.30 बजे तक रापड़िया।

- सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक न्यू मार्केट, महादेव टॉवर, झंडा चौक, खानूगांव, अमरावतखुर्द, गिरनार कॉलोनी, गिरनार हिल्स, गैलेक्सी।

- सुबह 10 से दोपहर 3.30 बजे तक आकृति ईको सिटी, अंबिका गृह निर्माण समिति, 11 मील तिराहा, नंदी चौराहा, गुंज नगर, सहारा कॉलोनी, राधाकृष्ण रेसीडेंसी, भैरोपुर।

- सुबह 10 से शाम 3 बजे तक ट्रांसपोर्ट नगर, अनंतपुर, कोकता, डायमंड सिटी, कस्तूरी कोर्टियॉर्ड, राजधानी परिसर, पुष्पा नगर, 80 फीट रोड, ग्राम गद्दा रोड, कम्मू का बाग, महामाई का बाग, कमला नगर, ख्वाजा कॉलोनी, राजीव नगर ए सेक्टर।