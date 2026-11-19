नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । दानिश हिल्स, बड़वई-कोहेफिजा समेत शहर के विभिन्न 55 इलाकों में गुरुवार को दो से छह घंटे तक बिजली गुल रहेगी।
इसके चलते सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक दानिश हिल्स-एक, दो और चार, गोल्डन हाइट्स, आशीर्वाद कॉलोनी, बंजारी, अकबरपुर, सागर इन्क्लेव, गुड शेफर्ड कॉलोनी।
सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक वैशाली नगर, मालवीय नगर।
सुबह 10 से शाम चार बजे तक सुभाष कॉलोनी ए, बी और सी सेक्टर, सुभालय नगर, सुंदर नगर, जनता नगर, जनता क्वार्टर, पंचवटी फेस-1 और 2, नबी बाग, आराधना नगर, रतन कॉलोनी, मोतीलाल नगर।
सुबह 10 से शाम चार बजे तक एलेक्सर गार्डन कॉलोनी, सिग्मा ग्रीन कॉलोनी, कम्पर्ट हाइट्स कॉलोनी, बड़वई, नाइश स्पेश कॉलोनी, न्यू कोहेफिजा, आइनाक्स कॉलोनी, संजय नगर, मौलाना आजाद नगर, ईदगाह हिल्स, प्रिंस कालोनी, प्रभु नगर, नियामतपुरा।
11 बजे से यहां कटौती
सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक हम्माल कॉलोनी, जोगीपुरा, नीम रोड, प्रेमदीपुरा, कोरलवुड, जाटखेड़ी, महेंद्रा ग्रीन वुड, सागर पर्ल, इडन पार्क।
सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक रामेश्वरम बी फेस, सिल्वर स्टेट, नंद गांव, गायत्री विहार फेस-तीन, ऋषिकेश।
दोपहर 12 से दो बजे तक लवकुश अपार्टमेंट, तिरुपति अपार्टमेंट।
दोपहर 2.30 से शाम पांच बजे तक मेंडोरा, कृषि संस्थान समेत आसपास के इलाकों में बिजली की कटौती की जाएगी।