नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के कई इलाकों में शनिवार को 2 से 7 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी के अनुसार यह कटौती मरम्मत कार्यों के कारण की जा रही है।

इन इलाकों में असर

सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ग्रीन मेडोज व आसपास।

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक सर्वधर्म सी सेक्टर, प्रियंका होम्स, गुड शेफर्ड कॉलोनी, कांवेरी कॉलोनी, जेके टाउन, गणपति एन्क्लेव, फाइन एन्क्लेव, सागर कुंज, बीमा कुंज, बंजारी ए सेक्टर, क्वालिटी होम्स व आसपास।