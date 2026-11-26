नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के कई इलाकों में गुरुवार को चार से सात घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी के अनुसार यह कटौती मरम्मत कार्यों के कारण की जा रही है।
इन इलाकों में रहेगा असर
सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक : सूरज नगर, सेवनिया गोंड, घोड़ा फार्म, आधुनिक सोसायटी, बरखेड़ी कला, वन निधि नर्सरी, गोरागांव, बिशनखेड़ी, बीलखेड़ा, जाटखेड़ी गांव, गगन सोसायटी व आसपास।
सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: बाल विहार चारी, लक्ष्मी टाकीज रोड, राजाजी कुआं, नेहरू रोड, बेलदारपुरा, पुराना सैफिया कालेज रोड, अलीगंज, जुमेराती, हमीदिया रोड, इब्राहिमगंज, बाल विहार, दवा बाजार, बस स्टैंड, छावनी रोड, मस्जिद बज्जोदियान, फखीरपुरा, थाना मंगलवारा, गल्ला बाजार, जुमेराती गेट, कायस्थपुरा, गुजरपुरा, पुराना कबाड़खाना व आसपास।
सुबह 10 से शाम 5 बजे तक: मरघट, गाड़ी मस्जिद, मुन्नब्बर डेयरी, झंडा चौक, डेयरी फार्म, खानूगांव चौराहा व आसपास।
सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: अशोक विहार, अशोक सम्राट, दशहरा मैदान, अंत्योदय नगर, दुर्गा मंदिर, अशोका गार्डन, नगर निगम कालोनी और दशमेश नगर व आसपास।
सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: प्रगति नगर, अशोका गार्डन (पुराना व नया), शाहंशाह गार्डन, सुख सागर, बीडीए कालोनी, चित्रकूट, ट्रांसपोर्ट नगर, राधापुरम, कृष्णापुरम, कृष्णा विहार, शीतल धाम कालोनी व आसपास।