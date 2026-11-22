नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने के लिए तीनों वितरण कंपनियों को 1500 करोड़ रुपये की एसएसटीडी योजना के तहत बजट स्वीकृत किया गया है। इस राशि से नए बिजली उपकेंद्र बनाने, पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने, नई बिजली लाइनें बिछाने और वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना सहित कई महत्वपूर्ण काम किए जाने हैं।

लेकिन, 27 अक्टूबर को हुई समीक्षा बैठक में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि 500-500 करोड़ रुपये मिलने के बावजूद तीनों कंपनियां मिलकर अब तक लगभग 96.85 करोड़ रुपये ही खर्च कर सकी हैं। यानी कुल स्वीकृत राशि का करीब 6.5 प्रतिशत ही उपयोग हुआ है।

खर्च के मामले में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 43.90 करोड़ रुपये के साथ आगे है। पश्चिम क्षेत्र कंपनी ने 30.59 करोड़ और मध्य क्षेत्र कंपनी ने 22.36 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। तीनों कंपनियों के लिए समान बजट निर्धारित होने के बावजूद खर्च की प्रगति में अंतर है। इसका सीधा असर उन कार्यों की रफ्तार पर भी दिखाई देता है, जिनके पूरा होने से बिजली नेटवर्क की क्षमता बढ़नी है और उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति मिलनी है। कहां कितने का होना है काम योजना के तहत तीनों कंपनियों में कुल 112 नए 33/11 केवी उपकेंद्र बनाए जाने हैं। इनमें पूर्व क्षेत्र में 22, मध्य क्षेत्र में 50 और पश्चिम क्षेत्र में 40 उपकेंद्र शामिल हैं। इसी तरह पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के 417 और अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगाने के 300 काम स्वीकृत किए गए हैं।