Bhopal: रचना नगर समेत 30 इलाकों में आज 6 घंटे की बिजली कटौती, देखें लिस्ट में आपका इलाका तो नहीं

    शहर के रचना नगर सहित 30 इलाकों में रविवार को चार से छह घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का रखरखाव अमला बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों का सुधार कार्य करेगा। चलिए आपको बताते हैं कि किन-किन इलाकों में आज बिजली की कटौती होगी।

    By Madanmohan malviya
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 02:37:53 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 02:37:53 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के रचना नगर सहित 30 इलाकों में रविवार को चार से छह घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का रखरखाव अमला बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों का सुधार कार्य करेगा।

    इन इलाकों में होगी कटौती

    इसके चलते अलग-अलग समय पर बिजली सप्लाई बंद रहेगी। सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक न्यू कबाड़खाना, सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक ई-2 से 4, पिरिया मोहल्ला, सिद्धि विनायक, रचना नगर, गौतम नगर, बैंक कालोनी, सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक अंशुल विहार, वंदना होम्स, इलीजेंट्स, सुरक्षा इंक्लेव, विंडसर पाम, इनायतपुर पंप हाउस, वाटिका हेरिटेज, सुबह 10 से शाम चार बजे तक सागर स्टेट, चंबल, बिजली नगर कालोनी, शारदा कुंज, करबला, मीशा अपार्टमेंट, नादरा कांप्लेक्स और दोपहर 12 से एक बजे तक स्वर्ण कुंज, नर्मदा अपार्टमेंट, रजत गोल्डन सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती होगी।

