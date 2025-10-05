मेरी खबरें
    Indore Weather Update: इंदौर में बारिश का सिलसिला जारी, 7 घंटे में टूटा 40 साल का रिकॉर्ड

    इंदौर में शुक्रवार रात 10 बजे के बाद झमाझम बारिश हुई। गरज-चमक के साथ हुई वर्षा के कारण रहवासी क्षेत्रों और सड़कों पर जलजमाव हो गया। शुक्रवार रात से शनिवार सुबह 5:30 बजे तक सात घंटे में 114.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

    By Udaypratap Singh
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 01:30:16 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 01:37:52 AM (IST)
    Indore Weather Update: इंदौर में बारिश का सिलसिला जारी, 7 घंटे में टूटा 40 साल का रिकॉर्ड
    इंदौर में बारिश का तांडव जारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में शुक्रवार रात 10 बजे के बाद झमाझम बारिश हुई। गरज-चमक के साथ हुई वर्षा के कारण रहवासी क्षेत्रों और सड़कों पर जलजमाव हो गया। शुक्रवार रात से शनिवार सुबह 5:30 बजे तक सात घंटे में 114.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इस तरह इंदौर में अक्टूबर माह में 40 साल में दूसरी बार 24 घंटे में सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड बना।

    इससे पहले 9 अक्टूबर 1985 को इंदौर में 157.4 मिमी वर्षा दर्ज हुई थी। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, स्थानीय स्तर के बादलों और अरब सागर से आ रही नमी के कारण यह बारिश हुई।

    9 अक्टूबर तक बारिश के आसार

    मौसम विज्ञानियों का कहना है कि पूर्वी उत्तर अरब सागर में एक शक्तिशाली तूफान बना हुआ है। वहीं, पश्चिमी झारखंड, बिहार, दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ पर सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से इंदौर में 9 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

    इंदौर में पिछले 10 साल की अक्टूबर बारिश (24 घंटे की सर्वाधिक वर्षा व मासिक कुल)

    2015: 2.8 मिमी (29 अक्टूबर) – कुल 5 मिमी

    2016: 19.7 मिमी (6 अक्टूबर) – कुल 37.7 मिमी

    2017: 2.5 मिमी (11 अक्टूबर) – कुल 2.5 मिमी

    2018: 3.6 मिमी (6 अक्टूबर) – कुल 3.6 मिमी

    2019: 4.8 मिमी (12 अक्टूबर) – कुल 25.5 मिमी

    2020: 24 मिमी (19 अक्टूबर) – कुल 42.4 मिमी

    2021: 21.8 मिमी (17 अक्टूबर) – कुल 53.8 मिमी

    2022: 18.6 मिमी (7 अक्टूबर) – कुल 45.5 मिमी

    2023: 0 मिमी – कुल 0 मिमी

    2024: 5.1 मिमी (15 अक्टूबर) – कुल 24.1 मिमी

    2025: 114.6 मिमी (3 अक्टूबर) – कुल 114.7 मिमी

    इंदौर में पिछले 10 वर्षों का अक्टूबर तापमान

    2015: अधिकतम 36.6° (7 अक्टूबर), न्यूनतम 15° (30 अक्टूबर)

    2016: अधिकतम 32.6° (17,20 अक्टूबर), न्यूनतम 14.6° (30 अक्टूबर)

    2017: अधिकतम 35.6° (2,4 अक्टूबर), न्यूनतम 15.1° (31 अक्टूबर)

    2018: अधिकतम 35.5° (11 अक्टूबर), न्यूनतम 16.2° (30 अक्टूबर)

    2019: अधिकतम 32.6° (15 अक्टूबर), न्यूनतम 17° (13 अक्टूबर)

    2020: अधिकतम 34.3° (13 अक्टूबर), न्यूनतम 15.8° (28 अक्टूबर)

    2021: अधिकतम 34° (9 अक्टूबर), न्यूनतम 14.1° (30 अक्टूबर) 2022: अधिकतम 34° (1 अक्टूबर), न्यूनतम 16° (24 अक्टूबर)

    2023: अधिकतम 35.1° (9 अक्टूबर), न्यूनतम 16.6° (28 अक्टूबर)

    2024: अधिकतम 34.2° (26 अक्टूबर), न्यूनतम 16.8° (25 अक्टूबर)

    इंदौर का अक्टूबर रिकॉर्ड

    24 घंटे में सर्वाधिक वर्षा: 157.4 मिमी (9 अक्टूबर 1985)

    अक्टूबर माह की सर्वाधिक कुल वर्षा: 230.3 मिमी (1985)

    उच्चतम अधिकतम तापमान: 37.8°C (22 अक्टूबर 2000)

    न्यूनतम न्यूनतम तापमान: 6.2°C (22 अक्टूबर 1999)

