मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल में अरेरा कॉलोनी सहित 30 इलाकों में आज होगी बिजली कटौती

    सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक चांदबड़, हिनोतिया, विजय नगर, सुबह 11 से शाम चार बजे तक ओमनगर, सावन नगर, हलालपुर बस स्टैंड, संत हिरदाराम नगर रोड, आरके रेजीडेंसी, सिटी वाक और दाेपहर दो से शाम पांच बजे तक शासकीय प्रेस क्षेत्र के आसपास बिजली कटौती की जाएगी।

    By Madanmohan malviya
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 10:45:03 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 11:18:10 PM (IST)
    भोपाल में अरेरा कॉलोनी सहित 30 इलाकों में आज होगी बिजली कटौती
    भोपाल में बिजली कटौती।

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। शहर के अरेरा कालोनी सहित 30 इलाकों में शनिवार को बिजली कटौती की जाएगी।मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के रखरखाव अमले द्वारा बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर सहित अन्य उपकरणों का सुधार किया जाएगा।

    इसके चलते सुबह 10 से शाम चार बजे तक गंगौर की बावड़ी, ओल्ड काजी कैंप, आमदपुर, छावनी, ओमेगा फार्म, कोकता, ट्रांसपोर्ट नगर, ललवानी डेयरी, अनंतपुरा,सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक रविशंकर नगर, इंद्रा मार्केट, ई वन, टू, अरेरा कालोनी, सात नंबर बस स्टाप, भाजपा कार्यालय, सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक चांदबड़, हिनोतिया,

    विजय नगर, सुबह 11 से शाम चार बजे तक ओमनगर, सावन नगर, हलालपुर बस स्टैंड, संत हिरदाराम नगर रोड, आरके रेजीडेंसी, सिटी वाक और दाेपहर दो से शाम पांच बजे तक शासकीय प्रेस क्षेत्र के आसपास बिजली कटौती की जाएगी।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.