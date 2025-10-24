भोपाल में अरेरा कॉलोनी सहित 30 इलाकों में आज होगी बिजली कटौती

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। शहर के अरेरा कालोनी सहित 30 इलाकों में शनिवार को बिजली कटौती की जाएगी।मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के रखरखाव अमले द्वारा बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर सहित अन्य उपकरणों का सुधार किया जाएगा।

इसके चलते सुबह 10 से शाम चार बजे तक गंगौर की बावड़ी, ओल्ड काजी कैंप, आमदपुर, छावनी, ओमेगा फार्म, कोकता, ट्रांसपोर्ट नगर, ललवानी डेयरी, अनंतपुरा,सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक रविशंकर नगर, इंद्रा मार्केट, ई वन, टू, अरेरा कालोनी, सात नंबर बस स्टाप, भाजपा कार्यालय, सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक चांदबड़, हिनोतिया,