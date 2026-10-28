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भोपाल में बिजली कटौती: विद्या नगर, अशोका गार्डन, बैरागढ़ और चार इमली समेत कई इलाकों में 4 से 6 घंटे गुल रहेगी लाइट

विद्या नगर, सुरेंद्र पैलेस और नारायण नगर में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, जबकि प्रगति नगर, अशोका गार्डन, अयोध्या नगर, भानपुर और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

By naman MishraEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 07:57:59 AM (IST)Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 07:57:59 AM (IST)
भोपाल में बिजली कटौती: विद्या नगर, अशोका गार्डन, बैरागढ़ और चार इमली समेत कई इलाकों में 4 से 6 घंटे गुल रहेगी लाइट
प्रतीकात्मक

HighLights

  1. भोपाल के कई इलाकों में बुधवार को बिजली कटौती
  2. मरम्मत कार्य के चलते 4 से 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित
  3. सुबह 10 बजे से शुरू होगी कटौती जो शाम को 5 बजे तक चलेगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के कई इलाकों में बुधवार को चार से छह घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी के अनुसार यह कटौती मरम्मत कार्यों के कारण की जा रही है।

इन इलाकों पर असर

सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक: विद्या नगर, सुरेंद्र पैलेस, नारायण नगर व आसपास।

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: प्रगति नगर, अशोका गार्डन, अमृत कॉम्पलेक्स, अशोक विहार, अशोक सम्राट, अंत्योदय नगर, नगर निगम कॉलोनी, दशमेश नगर, अयोध्या नगर, नारियलखेड़ा, गणेश नगर व आसपास।

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: काकड़ा अभिनव होम्स, सागर हाइट्स, ग्रीन वैली, कोलुआ, सागर लैंड मार्क, राधाकृष्ण पुरम, खेजड़ा बरामद, भानपुर, ईको ग्रीन पार्क व आसपास।

सुबह 10 से दोपहर 3.30 बजे तक: दानिशकुंज-2, 3, 4 और 5, सिद्धी हाइट्स, बंजारी, विराशा हाइट्स कॉलोनी व आसपास।

सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक: ऋषिनगर, रविशंकर नगर, चार इमली व आसपास।

सुबह 11 से शाम 5 बजे तक: बैरागढ़, आदर्श नगर, नई बस्ती, मीरपुर व आसपास।


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