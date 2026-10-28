भोपाल में बिजली कटौती: विद्या नगर, अशोका गार्डन, बैरागढ़ और चार इमली समेत कई इलाकों में 4 से 6 घंटे गुल रहेगी लाइट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के कई इलाकों में बुधवार को चार से छह घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी के अनुसार यह कटौती मरम्मत कार्यों के कारण की जा रही है।

इन इलाकों पर असर

सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक: विद्या नगर, सुरेंद्र पैलेस, नारायण नगर व आसपास।

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: प्रगति नगर, अशोका गार्डन, अमृत कॉम्पलेक्स, अशोक विहार, अशोक सम्राट, अंत्योदय नगर, नगर निगम कॉलोनी, दशमेश नगर, अयोध्या नगर, नारियलखेड़ा, गणेश नगर व आसपास।

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: काकड़ा अभिनव होम्स, सागर हाइट्स, ग्रीन वैली, कोलुआ, सागर लैंड मार्क, राधाकृष्ण पुरम, खेजड़ा बरामद, भानपुर, ईको ग्रीन पार्क व आसपास।

सुबह 10 से दोपहर 3.30 बजे तक: दानिशकुंज-2, 3, 4 और 5, सिद्धी हाइट्स, बंजारी, विराशा हाइट्स कॉलोनी व आसपास।

सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक: ऋषिनगर, रविशंकर नगर, चार इमली व आसपास।

सुबह 11 से शाम 5 बजे तक: बैरागढ़, आदर्श नगर, नई बस्ती, मीरपुर व आसपास।