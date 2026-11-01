मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

Bhopal Power Cut: आज दानिश हिल्स, अरेरा हिल्स और हबीबगंज समेत कई इलाकों में 2 से 6 घंटे गुल रहेगी बिजली

रविवार को मरम्मत कार्यों के चलते भोपाल के अलग-अलग क्षेत्रों में दो से छह घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। बिजली कंपनी ने कटौती का शेड्यूल जारी किया है।

By naman MishraEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Sun, 01 Nov 2026 07:56:24 AM (IST)Updated Date: Sun, 01 Nov 2026 07:56:24 AM (IST)
Bhopal Power Cut: आज दानिश हिल्स, अरेरा हिल्स और हबीबगंज समेत कई इलाकों में 2 से 6 घंटे गुल रहेगी बिजली
प्रतीकात्मक

HighLights

  1. भोपाल में रविवार को कई इलाकों में बिजली कटौती
  2. अलग-अलग क्षेत्रों में 2 से 6 घंटे तक बिजली सप्लाई बंद
  3. कई क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से बिजली सप्लाई बंद रहेगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के कई इलाकों में रविवार को दो से छह घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी के अनुसार यह कटौती मरम्मत कार्यों के कारण की जा रही है।

इन इलाकों पर असर

सुबह 10 से दोपहर 3:30 बजे तक: दानिश हिल्स टाउनशिप, सागर ग्रीन हिल्स, अमरनाथ कॉलोनी, सर्वोत्तम डी सेक्टर, साईंनाथ कॉलोनी व आसपास।

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: चंबल, गोविंदपुरा कार्यालय परिसर, कंप्लीट बिजली नगर कॉलोनी व आसपास।

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: आईटी पार्क व आसपास।

सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक: अरेरा हिल्स, लॉ चैंबर क्षेत्र व आसपास।

सुबह 11 से शाम 5 बजे तक: आदित्य एवेन्यू, सुविधा विहार, सूरज नगर व आसपास।

यह भी पढ़ें- MP में बिजली सरचार्ज में 2.72% की कटौती, 500 यूनिट खपत पर बचेंगे 90 रुपये

12 से 5 बजे तक कटौती

दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक: ग्वाल मोहल्ला, कठपुतली मोहल्ला, 24 क्वार्टर, रोशनपुरा झुग्गी बस्ती, मालवीय नगर व आसपास।

दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक: यादवपुरा, राजभवन नंबर-1 क्षेत्र व आसपास।

दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे तक: इनायतपुर, किड्जी स्कूल, सेमरी, इमलिया, देहरीकला, सूर्या नगर, अमरावत व आसपास।

दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक: हबीबगंज स्टेशन, जीआरपी कॉलोनी, एचआईजी क्वार्टर, शांति नगर, सात नंबर मार्केट व आसपास।


एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।