MP में बिजली सरचार्ज में 2.72% की कटौती, 500 यूनिट खपत पर बचेंगे 90 रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। महंगे बिजली बिलों से परेशान प्रदेश के उपभोक्ताओं को इस महीने थोड़ी राहत मिलने जा रही है। मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली बिल में लगने वाले फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) में कटौती की है।

इसे 5.063 प्रतिशत से घटाकर 2.34 प्रतिशत कर दिया गया है। इस तरह सरचार्ज में 2.723 प्रतिशत की कमी की गई है। इसका लाभ 23 अक्टूबर 2026 से जारी होने वाले बिजली बिलों में मिलेगा। यह राहत घरेलू सहित सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगी।

खपत के अनुसार होगी बचत सरचार्ज में कटौती से बिजली की खपत के अनुसार उपभोक्ताओं के बिल में अंतर आएगा। उदाहरण के तौर पर 200 यूनिट बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ता का बिल पहले 1213.50 रुपये आता था, जो अब घटकर 1182 रुपये रह जाएगा। यानी उपभोक्ता को 31.50 रुपये की बचत होगी। इसी तरह 300 यूनिट खपत पर पहले 1954.20 रुपये का बिल बनता था, जो अब 1903.50 रुपये होगा। इससे 50.70 रुपये की राहत मिलेगी। वहीं, 500 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ता को पहले 3475 रुपये देने पड़ते थे, जबकि अब बिल 3385 रुपये आएगा। इस तरह उसे 90 रुपये कम चुकाने होंगे।