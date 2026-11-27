नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के कई इलाकों में शुक्रवार को 3 से 7 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी के अनुसार यह कटौती मरम्मत कार्यों के कारण की जा रही है।

इन इलाकों पर असर

सुबह 9 से 11 बजे तक: राहुल नगर, प्यारे लाल खंडेलवाल परिसर व आसपास।

सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक: दीपक सोसायटी, रोहित नगर फेज-3, देवालय, द मार्क, हनुमान नगर व आसपास।

सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक: 1100 क्वार्टर, देवानी पट्टी, ई-7 व आसपास।

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: के-सेक्टर, एल-सेक्टर, एचआईजी क्वार्टर, गीत मोहिनी, इसरो कॉलोनी, सागर सिल्वर स्प्रिंग व आसपास।

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: पिपलिया पेंदे खान व आसपास।

यहां 5 बजे तक कटौती

सुबह 10 से शाम 5 बजे तक: सीटीओ, कैलाश नगर, सर्वोदय कॉलोनी, पूजाश्री व आसपास।

सुबह 10 से शाम 5 बजे तक: जाट क्षेत्र, कैंप नंबर 12, सत्यम नगर, मथाई नगर, नंदा नगर व आसपास।