नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्यप्रदेश ने बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। शनिवार 21 नवंबर को प्रदेश में पहली बार बिजली की अधिकतम मांग 20 हजार मेगावाट के पार पहुंच गई। सुबह 9 बजकर 38 मिनट पर 20,079 मेगावाट की मांग दर्ज की गई, जिसे विद्युत कंपनियों ने बिना किसी व्यवधान के पूरा किया।

खास बात यह है कि एक दिन पहले ही प्रदेश ने पिछले सीजन की 19,895 मेगावाट की अधिकतम मांग का रिकॉर्ड पार किया था। एमपी ट्रांसको के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के मुख्य अभियंता राजेश गुप्ता के अनुसार, अधिकतम मांग के समय पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जबलपुर, सागर एवं रीवा संभाग में 4,993 मेगावाट, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल एवं ग्वालियर संभाग में 6,431 मेगावाट और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इंदौर एवं उज्जैन संभाग में 8,186 मेगावाट बिजली की मांग दर्ज की गई। इसके अलावा सेज और रेलवे क्षेत्र की मांग 469 मेगावाट रही।