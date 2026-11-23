- कबीर अपार्टमेंट, गांधी चौक, हंसा कॉम्प्लेक्स, मिलिट्री गेट, टीला जमालपुरा, बीडीए शापिंग सेंटर, शोभाराम की बावड़ी, टीला मकबरा, कबितपुरा, कच्ची मस्जिद और बाग मुफ्ती क्षेत्र में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी।
- इसी समय मजदूर नगर, कुम्हारपुरा, शर्मा कॉलोनी, हरिजन कॉलोनी, रेजिमेंट रोड, वाटर टैंक, विनोबा कॉलोनी और पुरानी अदालत क्षेत्र में भी सप्लाई प्रभावित रहेगी।
- हनुमान मंदिर टीला, गंगौर की बावड़ी, ओल्ड नाका, काजी कैंप और नन्ही बी मस्जिद के आसपास भी शाम 5 बजे तक बिजली नहीं रहेगी।
- बैरसिया रोड, बाफना कॉलोनी, ग्रीन पार्क कॉलोनी, नगर निगम कॉलोनी और कांग्रेस नगर में भी इसी समय कटौती होगी।
यहां भी होगी बिजली कटौती
- महामाई का बाग, चांदबड़ और गरम गड्ढा रोड क्षेत्र में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी।
- बृज कॉलोनी, माया एन्क्लेव, करोंद चौराहा, सीआईएई नबीबाग और निशातपुरा थाना क्षेत्र में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक सप्लाई बंद रहेगी।
- निजामुद्दीन कॉलोनी, सागर एस्टेट, सुख सागर कॉलोनी और सच्चिदानंद नगर में शाम 4 बजे तक कटौती होगी।
- शंकराचार्य नगर और धोबी घाट क्षेत्र में दोपहर 12 से 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी।
- वायरलेस कॉलोनी, रीजनल कॉलेज, पैरामाउंट, अंसल भवन, नादिर कॉलोनी, बाल भवन, होटल रंजीत लेकव्यू, श्यामला हिल्स, आकाशवाणी कॉलोनी और विंड एंड वेव्स क्षेत्र में सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक सप्लाई प्रभावित रहेगी।
- कोलार क्षेत्र की विकास कुंज, इंडस एम्पायर, पारस मेजेस्टिक, पार्श्व गैलेक्सी और पार्श्व पैवेलियन में दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी।
- मंदाकिनी कॉलोनी, मंदाकिनी स्क्वायर, खादिम स्क्वायर, गुरुकृपा टावर, सर्वधर्म ए और बी सेक्टर, शालीमार गार्डन, शालीमार पार्क, सिग्नेचर 360, कृष्णा हाइट्स, कस्तूरी रायल और इंद्रप्रस्थ हाइट्स में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी।