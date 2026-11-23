नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर में 23 नवंबर को बिजली कंपनी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। इसके चलते शहर की कई कालोनियों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। कंपनी के अनुसार सुबह 10 बजे से अलग-अलग क्षेत्रों में कटौती शुरू होगी। कुछ इलाकों में दोपहर 2 बजे तक, जबकि कुछ क्षेत्रों में शाम 4 से 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

- कबीर अपार्टमेंट, गांधी चौक, हंसा कॉम्प्लेक्स, मिलिट्री गेट, टीला जमालपुरा, बीडीए शापिंग सेंटर, शोभाराम की बावड़ी, टीला मकबरा, कबितपुरा, कच्ची मस्जिद और बाग मुफ्ती क्षेत्र में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

- इसी समय मजदूर नगर, कुम्हारपुरा, शर्मा कॉलोनी, हरिजन कॉलोनी, रेजिमेंट रोड, वाटर टैंक, विनोबा कॉलोनी और पुरानी अदालत क्षेत्र में भी सप्लाई प्रभावित रहेगी।

- हनुमान मंदिर टीला, गंगौर की बावड़ी, ओल्ड नाका, काजी कैंप और नन्ही बी मस्जिद के आसपास भी शाम 5 बजे तक बिजली नहीं रहेगी।

- बैरसिया रोड, बाफना कॉलोनी, ग्रीन पार्क कॉलोनी, नगर निगम कॉलोनी और कांग्रेस नगर में भी इसी समय कटौती होगी।

यहां भी होगी बिजली कटौती

- महामाई का बाग, चांदबड़ और गरम गड्ढा रोड क्षेत्र में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

- बृज कॉलोनी, माया एन्क्लेव, करोंद चौराहा, सीआईएई नबीबाग और निशातपुरा थाना क्षेत्र में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक सप्लाई बंद रहेगी।

- निजामुद्दीन कॉलोनी, सागर एस्टेट, सुख सागर कॉलोनी और सच्चिदानंद नगर में शाम 4 बजे तक कटौती होगी।

- शंकराचार्य नगर और धोबी घाट क्षेत्र में दोपहर 12 से 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

- वायरलेस कॉलोनी, रीजनल कॉलेज, पैरामाउंट, अंसल भवन, नादिर कॉलोनी, बाल भवन, होटल रंजीत लेकव्यू, श्यामला हिल्स, आकाशवाणी कॉलोनी और विंड एंड वेव्स क्षेत्र में सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक सप्लाई प्रभावित रहेगी।

- कोलार क्षेत्र की विकास कुंज, इंडस एम्पायर, पारस मेजेस्टिक, पार्श्व गैलेक्सी और पार्श्व पैवेलियन में दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

- मंदाकिनी कॉलोनी, मंदाकिनी स्क्वायर, खादिम स्क्वायर, गुरुकृपा टावर, सर्वधर्म ए और बी सेक्टर, शालीमार गार्डन, शालीमार पार्क, सिग्नेचर 360, कृष्णा हाइट्स, कस्तूरी रायल और इंद्रप्रस्थ हाइट्स में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी।