मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

भोपाल में रविवार को 6 घंटे तक गुल रहेगी बिजली; रोहित नगर, गोविंदपुरा और सुभाष नगर समेत कई इलाकों में ठप रहेगी सप्लाई

रविवार को गोविंदपुरा मार्केट, गोविंद गार्डन कॉलोनी, गोविंदपुरा मुख्य बाजार व आसपास सहित इंडस्ट्रियल एरिया में 6 घंटे बिजली कटौती की जाएगी।

By naman MishraEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 10:16:57 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 10:16:57 PM (IST)
भोपाल में रविवार को 6 घंटे तक गुल रहेगी बिजली; रोहित नगर, गोविंदपुरा और सुभाष नगर समेत कई इलाकों में ठप रहेगी सप्लाई
प्रतीकात्मक फोटो।

HighLights

  1. भोपाल के कई इलाकों में बिजली कटौती
  2. चार से छह घंटे बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी
  3. सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बिजली सप्लाई बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के कई इलाकों में रविवार को चार से छह घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी के अनुसार यह कटौती मरम्मत कार्यों के कारण की जा रही है।

इन इलाकों पर असर

सुबह 10 से दोपहर 2 बजे: हेमू कॉलोनी, स्काई ड्रीम, बसंत विहार, प्रियदर्शनी प्लाजा, रोहित नगर, रघुनाथ नगर व आसपास।

सुबह 10 से शाम 4 बजे: न्यू सुभाष नगर, अर्जुन नगर, अशोक नगर, चंबल कॉलोनी, शालीमार कॉम्प्लेक्स, अशोका एन्क्लेव, बाग दिलकुशा, पुल बोगदा व आसपास।

सुबह 10 से शाम 4 बजे: गोविंदपुरा मार्केट, गोविंद गार्डन कॉलोनी, गोविंदपुरा मुख्य बाजार व आसपास।

सुबह 10 से शाम 4 बजे: ध्रुव पेस्टिसाइड्स गोविंदपुरा, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, जीके इंडस्ट्रीज, इंदर इंजीनियरिंग यूनिट-द्वितीय, इंदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल एरिया व आसपास।