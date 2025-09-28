भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक बार फिर विवादित बयान, कहा '....मिलें तो ठोको उन्हें'

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मंदिरों के पास प्रसाद बेचने वाले गैर हिंदुओं की पिटाई की बात कही है। रविवार दोपहर छोला मंदिर क्षेत्र में आयोजित विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी दुर्गा वाहिनी के पथ संचलन समारोह में बोलते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि नवरात्र में हमें समूह बनाकर यह पता लगाना पड़ेगा कि हमारे मंदिरों के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। यदि प्रसाद बेचते हुए कोई विधर्मी (गैर हिंदू) पाया जाता है, तो जितनी हो सके उसकी ठुकाई करो। उसके बाद कानून के हवाले करो।

हम प्रसाद नहीं खरीदेंगे मुख्य वक्ता के तौर पर समारोह को संबोधित करते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि विधर्मियों से हम प्रसाद नहीं खरीदेंगे, न उनको बेचने देंगे और न ही मंदिर में आने देंगे। उन्होंने कहा कि विधर्मियों ने देखा कि वे हमें सीधे-सीधे भ्रमित नहीं कर सकते, तो उन्होंने नई चाल चली है। अब वे हमारी सनातन धर्म की बेटियों से राखी बंधवाकर भाई बनने का नाटक करने लगे। परंतु सब जानते हैं कि उनमें भाई-बहन का कोई पवित्र रिश्ता नहीं होता, तो वे हमसे बहन का रिश्ता कैसे निभा पाएंगे? वास्तव में, यह मात्र धोखा और छल है। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा।