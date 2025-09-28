भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक बार फिर विवादित बयान, कहा '....मिलें तो ठोको उन्हें'

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मंदिरों के पास प्रसाद बेचने वाले गैर हिंदुओं की पिटाई की बात कही है। रविवार दोपहर छोला मंदिर क्षेत्र में आयोजित विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी दुर्गा वाहिनी के पथ संचलन समारोह में बोलते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि नवरात्र में हमें समूह बनाकर यह पता लगाना पड़ेगा कि हमारे मंदिरों के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। यदि प्रसाद बेचते हुए कोई विधर्मी (गैर हिंदू) पाया जाता है, तो जितनी हो सके उसकी ठुकाई करो। उसके बाद कानून के हवाले करो।
हम प्रसाद नहीं खरीदेंगे
मुख्य वक्ता के तौर पर समारोह को संबोधित करते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि विधर्मियों से हम प्रसाद नहीं खरीदेंगे, न उनको बेचने देंगे और न ही मंदिर में आने देंगे। उन्होंने कहा कि विधर्मियों ने देखा कि वे हमें सीधे-सीधे भ्रमित नहीं कर सकते, तो उन्होंने नई चाल चली है। अब वे हमारी सनातन धर्म की बेटियों से राखी बंधवाकर भाई बनने का नाटक करने लगे। परंतु सब जानते हैं कि उनमें भाई-बहन का कोई पवित्र रिश्ता नहीं होता, तो वे हमसे बहन का रिश्ता कैसे निभा पाएंगे? वास्तव में, यह मात्र धोखा और छल है। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा।
मातृशक्ति संकल्प ले कि अपने घरों में किसी विधर्मी को प्रवेश न करने दें। इस दौरान उन्होंने घरों में हथियार रखने का आह्वान किया। समाज की बेटियां और बहनें दृढ़ निश्चय करें कि वे ऐसे छलावे का शिकार नहीं होंगी। कार्यक्रम में प्रान्त संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह, प्रान्त मंत्री नवल सिंह भदौरिया, प्रान्त सह-संयोजिका दीपा शर्मा, भोपाल विभाग मंत्री जीवन शर्मा, विभाग सह-मंत्री हरिओम शर्मा उपस्थित रहे।
हर घर में हथियार
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दुर्गा वाहिनी की महिलाओं से कहा कि जब हमारी बेटियों को घरों से उठाकर ले जाते हैं और उनके टुकड़े कर सड़क पर फेंक देते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। इसको निकालने के लिए दुश्मन जब घर की दहलीज पार करने का प्रयास करे तो उन्हें बीच से काट देना चाहिए। दुर्गा वाहिनी का यही काम है कि हर घर में दुर्गा तैयार करें। हर घर में हथियार रखने का आह्वान करें।
