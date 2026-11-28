नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ईंटखेड़ी में 4 से 7 दिसंबर 2026 तक आयोजित होने वाले वार्षिक तब्लीगी इज्तिमा को देखते हुए भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और धर्मावलंबियों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की तैयारी शुरू हो गई है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-6 स्थित पार्किंग स्थल को 28 नवंबर से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

यह व्यवस्था 7 दिसंबर तक लागू रहेगी। यहां इज्तिमा में आने वाले लोगों के ठहरने के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। इस पार्किंग में करीब 800 दोपहिया और चारपहिया वाहन खड़े हो सकते हैं। ऐसे में भोपाल के यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले पार्किंग के वैकल्पिक इंतजाम करने होंगे।

दो लाख लोगों की आवाजाही का अनुमान इज्तिमा में शामिल होने वाले लोगों का भोपाल पहुंचना 2 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। प्रतिदिन एक से दो लाख लोगों की आवाजाही का अनुमान है। इसे देखते हुए रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन, टिकट व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात को लेकर रेलवे, जीआरपी और पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय बैठक हुई। बैठक पुलिस अधीक्षक रेलवे भोपाल के नेतृत्व में प्लेटफार्म-1 स्थित आईआरसीटीसी लाउंज में आयोजित की गई। प्लेटफार्म-1 पर बढ़ेंगे टिकट काउंटर, इन ट्रेनों पर विशेष नजर यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए 1 दिसंबर से प्लेटफार्म नंबर-1 पर दो अतिरिक्त टिकट काउंटर शुरू किए जाएंगे। भोपाल एक्सप्रेस, श्रीधाम एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस, दैहराबाद और मुंबई-महाराष्ट्र की ओर से आने वाली ट्रेनों में यात्रियों की आवाजाही पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।