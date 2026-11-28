नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रैपिडो राइड कैंसिल होने से नाराज चालक ने 22 वर्षीय युवती को फोन पर गाली-गलौज की और वाट्सऐप पर अपने गुप्तांग की तस्वीरें भेज दीं। आरोपित ने युवती को धर्म के नाम पर भी अपमानित किया। उसने कहा कि- तुम हिंदू युवतियां ऐसी ही होती हो।
पीड़िता का आरोप है कि थाने में शिकायत देने के बावजूद सात दिन तक पुलिस ने सुनवाई नहीं की। बाद में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद बागसेवनिया पुलिस ने शुक्रवार शाम को केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।
युवती बागसेवनिया थाना क्षेत्र में रहती है और ब्यूटी पार्लर में काम करती है। 20 नवंबर को उसने घर जाने के लिए रैपिडो से ऑटो बुक किया था। बुकिंग के बाद चालक ने फोन कर तय किराए से अधिक रकम बताई। युवती ने अतिरिक्त किराया देने की सहमति भी दे दी, लेकिन चालक काफी देर तक नहीं पहुंचा। फोन पर जल्दी आने के लिए कहने पर वह अभद्रता करने लगा। उसके व्यवहार से परेशान होकर युवती ने राइड कैंसिल कर दी।
युवती ने पुलिस को बताया कि राइड कैंसिल करने के बाद चालक लगातार फोन कर उसे परेशान करने लगा। उसने वाट्सएप पर अश्लील तस्वीरें भेजीं और मैसेज में लिखा- तुम हिंदू लड़कियां ऐसी ही होती हो। आरोपित की हरकतों से युवती मानसिक रूप से परेशान हो गई और उसने पुलिस से शिकायत की।
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पीड़िता ने बागसेवनिया थाने में आवेदन दिया था। आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उसे घर भेज दिया, लेकिन सात दिन तक कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उसने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की और बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी बताया। कार्यकर्ताओं के थाने पहुंचने पर पुलिस ने केस दर्ज किया।