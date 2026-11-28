नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रैपिडो राइड कैंसिल होने से नाराज चालक ने 22 वर्षीय युवती को फोन पर गाली-गलौज की और वाट्सऐप पर अपने गुप्तांग की तस्वीरें भेज दीं। आरोपित ने युवती को धर्म के नाम पर भी अपमानित किया। उसने कहा कि- तुम हिंदू युवतियां ऐसी ही होती हो।

पीड़िता का आरोप है कि थाने में शिकायत देने के बावजूद सात दिन तक पुलिस ने सुनवाई नहीं की। बाद में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद बागसेवनिया पुलिस ने शुक्रवार शाम को केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।