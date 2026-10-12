MP कैबिनेट बैठक आज: सेवा संकल्प अभियान का होगा प्रस्तुतीकरण, सांदीपनि स्कूलों की बसों का किराया हो सकता है तय

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से शुरू सेवा संकल्प अभियान का समापन 17 अक्टूबर को होगा। अभियान के तहत हुए कार्यों पर सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा। समापन समारोह पर भी चर्चा हो सकती है।