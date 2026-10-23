MP के नगरीय निकायों में खरीदी घोटाला: 2 लाख का कचरा वाहन 6 लाख में खरीदा, ACS बोले- 'सबका हिसाब हमारे पास', मंत्री ने कहा जांच होगी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में खरीदी के नाम पर गड़बड़ी सामने आई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से हुई खरीद के विश्लेषण से सामने आया कि कहीं कचरा वाहन 2 लाख में लिया गया तो कहीं 4 डस्टबिन लगाकर कीमत 6 लाख कर दी गई।

एसीएस ने खोली पोल विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने अधिकारियों को चेताया है कि इसका पूरा रिकॉर्ड उनके पास है। पिछले सप्ताह सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, संचालक और विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक हुई थी। इसमें उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सामान के नाम पर कीमत कई गुना बढ़ाई जा रही है। कुछ निकाय ऐसे हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपये के कचरा वाहन खरीद लिए मगर वाहन चलाने के लिए उतने वार्ड ही नहीं हैं। बच सकते थे ढाई सौ करोड़ तीन साल में प्रदेश के 374 नगरीय निकायों ने गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से करीब 1,134 करोड़ रुपये की खरीदी की। विश्लेषण में सामने आया कि यदि सामान की खरीदी औसत दरों पर की जाती, तो दो-ढाई सौ करोड़ रुपये बच सकते थे।