Meta पर लगा 2.36 लाख करोड़ रुपये का भारी जुर्माना, डेटा प्राइवेसी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

टेक्नोलॉजी डेस्क। अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक अदालत ने बुधवार को मेटा कंपनी पर 25 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया। न्यू मैक्सिको की एक अदालत के अनुसार कंपनी ने फेसबुक यूजर्स को उनके प्राइवेट डेटा की सुरक्षा और उसके इस्तेमाल को लेकर गुमराह किया। मेटा ने फैसले के खिलाफ अपील करने का संकेत दिया है। जूरी ने पाया था कि कंपनी ने फेसबुक यूजर्स को उनके प्राइवेट डेटा की सुरक्षा और उसके इस्तेमाल को लेकर गुमराह किया।

क्या है पूरा मामला? रॉयटर्स के मुताबिक, ब्रिटिश पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका ने एक थर्ड-पार्टी ऐप के जरिए करीब 8.7 करोड़ फेसबुक यूजर्स का प्राइवेट डेटा उनकी सहमति के बिना हासिल किया और इस डेटा का इस्तेमाल राजनीतिक प्रोफाइलिंग और टारगेटेड ऐड के लिए किया गया।