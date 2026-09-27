'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' गाने वाले सुनील लोधी के लिए आगे आईं 'हनुमान अंश' की प्रोड्यूसर, CM मोहन यादव से भी मिला है सपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। बहुचर्चित फिल्म- हनुमान अंश में मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान... गीत से चर्चा में आए दृष्टिबाधित बुंदेली लोक गायक सुनील लोधी के ठेठ ग्रामीण सुरों ने देश भर में नई पहचान स्थापित कर दी है। अब उनकी इसी पहचान ने आंखों में रोशनी की उम्मीद भी बढ़ा दी है। बहुचर्चित हिंदी फिल्म हनुमान अंश की निर्माता अनुप्रिया नागर उनके इलाज के लिए आगे आई हैं।

सीएम मोहन यादव भी दे चुके हैं मदद का भरोसा पिछली मुलाकात में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी सुनील को इलाज में पूरी मदद उपलब्ध कराने का भरोसा दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के निवासी सुनील की ओर से बताया गया कि फिल्म निर्माता अनुप्रिया नागर ने उनके लिए मुंबई के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ का अपाइंटमेंट लिया है।