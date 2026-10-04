उज्जैन में 255 करोड़ रुपये से बन रहा डेयरी प्लांट खोलेगा कमाई के नए रास्ते, 73 हजार दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा बड़ा बाजार

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : 255 करोड़ रुपये से बनने वाले तीन लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के अत्याधुनिक डेयरी प्लांट का शनिवार को डिजिटल भूमिपूजन हुआ। प्लांट की खासियत केवल इसकी क्षमता नहीं, बल्कि यह है कि दूध की पूरी वैल्यू चेन उज्जैन में मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।

पैक्ड मिल्क से लेकर दही, लस्सी-छाछ और घी तक तैयार होगा। भविष्य में क्षमता पांच लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी। इसका सबसे बड़ा आधार खुद उज्जैन का मौजूदा दुग्ध कारोबार है। उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ से करीब 73 हजार दुग्ध उत्पादक जुड़े हैं और वर्ष 2025-26 में प्रतिदिन 4.11 लाख लीटर दूध संग्रहण का लक्ष्य रखा गया था। ऐसे में नई प्रोसेसिंग क्षमता केवल एक नया प्लांट नहीं, बल्कि पहले से मौजूद बड़े दुग्ध नेटवर्क को आगे बढ़ाने वाला ढांचा है।

मालूम हो कि डेयरी कारोबार का असली खेल दूध बेचने से आगे शुरू होता है। एक ही दूध को पैक्ड मिल्क, दही, छाछ, लस्सी और घी जैसे उत्पादों में बदलने पर उसके लिए अलग-अलग बाजार बनते हैं। यही मूल्यवर्धन किसान से लेकर सहकारी संस्था और बाजार तक पूरी श्रृंखला को मजबूत करता है। 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का घी प्लांट भी होगा नए प्लांट में प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर पैक्ड मिल्क, 25 हजार लीटर दही और 10 हजार लीटर लस्सी-छाछ बनाने की क्षमता प्रस्तावित है। इसके अलावा 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का घी प्लांट भी होगा। यानी उज्जैन में दूध आएगा, प्रोसेस होगा और यहीं से अलग-अलग बाजारों के लिए उत्पाद के रूप में निकलेगा।