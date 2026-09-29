भोपाल में पुलिस का 'मुखबिर' ही निकला प्रोफेसर से लूट का मास्टरमाइंड, 500 CCTV खंगालकर हुई गिरफ्तारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सूखीसेवनिया थाना क्षेत्र में प्रोफेसर के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने लूट के मामले में एक मुखबिर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। डेढ़ महीने की कड़ी मशक्कत और 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस आरोपितों तक पहुंचने में कामयाब रही। गिरफ्तार आरोपितों के कब्जे से प्रोफेसर की लूटी गई बाइक, लैपटॉप और मोबाइल समेत करीब सवा तीन लाख रुपये का माल बरामद किया गया है।

पुलिस से नजदीकी का फायदा उठाकर दिया वारदात को अंजाम सूखीसेवनिया पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपितों की पहचान शैलेंद्र उर्फ इल्लू (22) और अमन मीना (19) (दोनों निवासी पुराना शिवनगर, आनंद नगर, पिपलानी) के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि एक आरोपित पुलिस के लिए मुखबरी करता था। खाकी के नजदीकी संपर्क और सूचना तंत्र की समझ होने के कारण उसे लगता था कि उस पर कभी शक नहीं जाएगा। इसी बेखौफ अंदाज में वह अपने साथी के साथ मिलकर नशे की लत पूरी करने के लिए राहगीरों को निशाना बनाता था।