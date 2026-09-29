भोपाल में पुलिस का 'मुखबिर' ही निकला प्रोफेसर से लूट का मास्टरमाइंड, 500 CCTV खंगालकर हुई गिरफ्तारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सूखीसेवनिया थाना क्षेत्र में प्रोफेसर के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने लूट के मामले में एक मुखबिर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। डेढ़ महीने की कड़ी मशक्कत और 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस आरोपितों तक पहुंचने में कामयाब रही। गिरफ्तार आरोपितों के कब्जे से प्रोफेसर की लूटी गई बाइक, लैपटॉप और मोबाइल समेत करीब सवा तीन लाख रुपये का माल बरामद किया गया है।
सूखीसेवनिया पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपितों की पहचान शैलेंद्र उर्फ इल्लू (22) और अमन मीना (19) (दोनों निवासी पुराना शिवनगर, आनंद नगर, पिपलानी) के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि एक आरोपित पुलिस के लिए मुखबरी करता था। खाकी के नजदीकी संपर्क और सूचना तंत्र की समझ होने के कारण उसे लगता था कि उस पर कभी शक नहीं जाएगा। इसी बेखौफ अंदाज में वह अपने साथी के साथ मिलकर नशे की लत पूरी करने के लिए राहगीरों को निशाना बनाता था।
घटना 14 अगस्त की रात करीब 11 बजे की है, जब डॉ. हेमराज जाटव अपनी बाइक से जा रहे थे। भारत पेट्रोल पंप के पास दो युवकों ने लिफ्ट मांगी। फिर बाइक चलाने के बहाने प्रोफेसर को बीच में बैठाकर भानपुर चौराहा होते हुए कोकता के सुनसान इलाके में ले गए। वहां मारपीट कर उनकी मोटरसाइकिल, लैपटॉप और मोबाइल छीनकर फरार हो गए।
घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडेय के निर्देशन में थाना प्रभारी अरुण कुमार शर्मा की विशेष टीम गठित की गई। टीम ने पिपलानी से लेकर कोकता तक के करीब 500 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस आखिरकार आरोपितों तक पहुंच गई।
पुलिस टीम (एसआई आरसी मीना, हेड कांस्टेबल खेमेन्द्र सोलंकी, योगेश भावसार, नरोत्तम लोधी, हेमराज सिंह, आरक्षक रवि, समित व गजानंद) ने आरोपियों की निशानदेही पर प्रोफेसर का लूटा गया सामान और 5 अन्य मोबाइल जब्त किए हैं। आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है।
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