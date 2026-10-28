स्वामित्व योजना में सुस्त रफ्तार: भोपाल जिले में अब तक सिर्फ 11% रजिस्ट्रियां, 37 हजार से ज्यादा लोगों को लाभ मिलना बाकी

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। जिले में स्वामित्व योजना के तहत 432 गांवों में करीब 42 हजार 86 लोगों को लाभ दिया जाना है, जिसके लिए पटवारी रजिस्ट्री का काम कर रहे हैं। अब तक करीब 11 प्रतिशत रजिस्ट्रियां हो सकी हैं। जानकारी के अनुसार जिले की कोलार, बैरसिया और हुजूर तहसील के 432 गांवों में जिस जगह पर मकान बने हुए हैं, उसी जगह की रजिस्ट्री कर स्वामित्व सौंपा जा रहा है।

रोजाना करीब 500 रजिस्ट्रियां पटवारियों ने अब तक चार हजार 792 रजिस्ट्री कर दी हैं, जबकि 37 हजार 294 को लाभ दिया जना बाकी है। प्रतिदिन करीब 495 रजिस्ट्रियां दर्ज की गई हैं, यह रफ्तार नवरात्र खत्म होने के बाद बढ़ी है। बता दें कि शुरुआत में पटवारियों ने निष्पादक बनाए जाने के चलते विरोध किया था, लेकिन बाद में शासन से बातचीत होने के बाद उन्होंने रजिस्ट्री का काम शुरू कर दिया था। जिसके बाद से लगातार योजना के तहत रजिस्ट्री की जा रही हैं।