भोपाल: 11 साल से अटका यूनानी कॉलेज के 7 शिक्षकों का प्रमोशन, प्रमुख सचिव को लिखा पत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय यूनानी कॉलेज के शिक्षक की पदोन्नति पिछले 11 साल से अटकी हुई है। सात शिक्षक ने अब सरकार से मदद मांगी है। शिक्षक ने प्रमुख सचिव आयुष विभाग और आयुक्त आयुष विभाग को पत्र लिखा है।

पत्र में कहा है कि पूरे प्रदेश में पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है और कई विभाग में यह पूरी भी हो गई है।

प्रदेश का एकमात्र यूनानी कॉलेज