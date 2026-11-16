भोपाल: 11 साल से अटका यूनानी कॉलेज के 7 शिक्षकों का प्रमोशन, प्रमुख सचिव को लिखा पत्र
शासन के आदेश पर कॉलेज ने समिति गठित कर नियमानुसार प्रक्रिया पूरी की और पात्र शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार भी सौंपा, लेकिन स्थायी पदोन्नति का आदेश जारी नहीं हुआ।
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 02:46:34 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 02:46:34 PM (IST)
हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय यूनानी कॉलेज, भोपाल। फाइल फोटो
HighLights
- हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय यूनानी कॉलेज का मामला
- सात शिक्षकों का प्रमोशन वर्ष 2015 से अटका हुआ है
- आयुष विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त को लिखा पत्र
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय यूनानी कॉलेज के शिक्षक की पदोन्नति पिछले 11 साल से अटकी हुई है। सात शिक्षक ने अब सरकार से मदद मांगी है। शिक्षक ने प्रमुख सचिव आयुष विभाग और आयुक्त आयुष विभाग को पत्र लिखा है।
पत्र में कहा है कि पूरे प्रदेश में पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है और कई विभाग में यह पूरी भी हो गई है।
प्रदेश का एकमात्र यूनानी कॉलेज
प्रदेश में सरकारी क्षेत्र का यह अकेला यूनानी कॉलेज है। यहां प्रोफेसर और रीडर के एक-एक पद ही है। इसलिए यह कालेज एकांकी पद की श्रेणी में आता है। पत्र में कहा गया है कि साल 2015 में आयुर्वेद और होम्योपैथी कॉलेज के शिक्षक की पदोन्नति हो गई थी, लेकिन किसी कारण से यूनानी कॉलेज की पदोन्नति नहीं हो पाई थी।
इसके बाद अप्रैल 2025 में शासन के आदेश पर कॉलेज ने नियम से पूरी प्रक्रिया की और समिति बनाकर पात्र शिक्षक को अपने विभाग में ऊंचे पद का प्रभार भी दे दिया है, लेकिन स्थायी पदोन्नति का आदेश अब तक नहीं आया है।
इन शिक्षकों का प्रमोशन अटका
जिन सात शिक्षक की पदोन्नति होनी है, उनके डॉ. मेहफूजुर्रहमान, डॉ. कहकशा जाफरी, डॉ. इरशाद अहमद, डॉ. शमीम अंसारी, डॉ. सैयद मोहम्मद अब्बास जैदी, डॉ. मो. आरिफ और डॉ. अबु काशिफ अनवर शामिल हैं।इन शिक्षक ने सरकार से मांग की है कि उनकी पदोन्नति की कार्यवाही जल्द कराई जाए।