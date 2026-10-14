भिंड के मालनपुर में अवैध शराब बिक्री का विरोध पड़ा भारी, दो पक्षों में खूनी संघर्ष, फायरिंग में 3 भाइयों समेत 8 घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। मालनपुर थाना अंतर्गत जुमलेदार का पुरा गांव में अवैध शराब बेचने से मना करने पर बुधवार सुबह दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट और फायरिंग तक पहुंच गया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला किया। घटना में दोनों पक्षों के कुल आठ लोग घायल हो गए। इनमें एक पक्ष के तीन सगे भाइयों की हालत को देखते हुए उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। दूसरे पक्ष के पांच लोग भी घायल हुए हैं। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई।

घटना बुधवार सुबह करीब 8.30 बजे घर के बाहर की बताई गई है। घायल जबरसिंह गुर्जर के बेटे ध्यानेंद्र सिंह के अनुसार उनके पिता जबरसिंह, ताऊ वकील सिंह और चाचा सुजानसिंह घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान गांव के करतारसिंह वहां पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने कहा कि वे गांव में शराब बेच रहे हैं और आगे भी बेचेंगे। इस पर वकील सिंह ने गांव में अवैध शराब नहीं बेचने देने की बात कही। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया।