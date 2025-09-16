खजुराहो में विष्णु की मूर्ति से जुड़ी जनहित याचिका खारिज, SC ने कहा- जाइए और भगवान से कहिए कि वे खुद कुछ करें

नई दिल्ली। जनहित याचिका को प्रचार हित याचिका बताते हुए खजुराहो में भगवान विष्णु की सात फीट ऊंची मूर्ति की दोबारा स्थापना से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनने से इनकार कर दिया। कहा कि इसमें केवल प्रचार पाना ही उद्देश्य नजर आता है। जाइए और भगवान से कहिए कि वे खुद कुछ करें। आप खुद को भगवान विष्णु का उपासक कहते हैं तो प्रार्थना करिये और थोड़ा ध्यान लगाइए।

ASI के अंतर्गत आता है ये मामला याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि मुगलों के आक्रमण के दौरान मूर्ति के सिर को नुकसान पहुंचाया गया है और अदालत से इसके पुनर्निर्माण में हस्तक्षेप की मांग की थी। पीठ ने कहा कि ये मामला पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ASI ही तय कर सकती है कि इसके पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाए या नहीं। तब तक, यदि आप शैव धर्म के विरोधी नहीं हैं तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। वहां काफी बड़ा शिवलिंग है, जो कि खजुराहो में सबसे बड़ा है।