Special Train: प्रयागराज-हडपसर के बीच 21 अक्टूबर से चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन; बीना, रानी कमलापति और इटारसी में ठहराव
पूजा स्पेशल ट्रेन में कुल 21 कोच होंगे। इनमें 12 स्लीपर, छह सामान्य, एक थर्ड एसी और दो एसएलआरडी कोच शामिल हैं। त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 12 Oct 2026 10:36:18 AM (IST)Updated Date: Mon, 12 Oct 2026 10:36:18 AM (IST)
प्रतीकात्मक
HighLights
- 21 अक्टूबर से चलेगी प्रयागराज-हडपसर पूजा स्पेशल
- भोपाल मंडल में बीना, रानी कमलापति और इटारसी में ठहराव
- 21 कोच के साथ यात्रियों को मिलेगी सुविधा
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने प्रयागराज से हडपसर के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन का लाभ बीना, रानी कमलापति और इटारसी के यात्रियों को भी मिलेगा।
ये गाड़ियां चलेंगी
- गाड़ी संख्या 04107 प्रयागराज-हडपसर स्पेशल 21 अक्टूबर से 18 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को प्रयागराज से रात 10:20 बजे रवाना होगी।
यह बीना रात 11:35 बजे, रानी कमलापति अगले दिन रात 2 बजे और इटारसी सुबह 3:35 बजे पहुंचेगी। हडपसर में शाम 7:30 बजे पहुंचेगी।
वापसी शेड्यूल
- वापसी में गाड़ी संख्या 04108 हडपसर-प्रयागराज स्पेशल 22 अक्टूबर से 19 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को रात 10:40 बजे चलेगी।
यह इटारसी दोपहर 12:20, रानी कमलापति 2:15 और बीना शाम 4:45 बजे पहुंचेगी। ट्रेन में 21 कोच होंगे, जिनमें 12 स्लीपर, छह सामान्य, एक थर्ड एसी और दो एसएलआरडी कोच शामिल हैं।