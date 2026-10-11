'दिल्ली रूट की ट्रेनें निरस्त, यात्रियों को 35 लाख का रिफंड': 4500 टिकट कैंसिल, 24 से 48 घंटे में खाते में लौटेंगे पैसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दिल्ली रूट पर 9 और 10 अक्टूबर को ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भोपाल मंडल से मिली जानकारी के अनुसार कुल 4500 टिकट कैंसिल हुए हैं। रेलवे यात्रियों को करीब 35 लाख रुपये रिफंड करेगा। यह रिफंड 24 से 48 घंटे में मिलेगा।

वहीं, 10 अक्टूबर को दिल्ली से भोपाल आने वाली हजरत निजामुद्दीन-रानी कमलापति शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन भी दिल्ली से रवाना नहीं हुईं। इससे दिल्ली जाने और वहां से भोपाल लौटने वाले यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई।

ट्रेनों के निरस्त होने से उन यात्रियों को परेशानी हुई, जिन्होंने पहले से यात्रा की योजना बनाकर रिजर्वेशन कराया था। कई यात्रियों को अपनी यात्रा टालनी पड़ी, जबकि कुछ को दूसरे साधनों से सफर करने का विकल्प तलाशना पड़ा।

ये ट्रेनें हुईं थी प्रभावित

- मुंबई-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस (22221) - 9 अक्टूबर को निरस्त।

- जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस (22181) - 9 अक्टूबर को निरस्त।

- महाकौशल एक्सप्रेस (12189) - 9 अक्टूबर को निरस्त।

- एमपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12121) - 9 अक्टूबर को निरस्त।

- रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस (12155) - 9 अक्टूबर को निरस्त।

- हजरत निजामुद्दीन-रानी कमलापति शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस (12156) - रैक उपलब्ध नहीं होने से निरस्त।

- कोटा-हजरत निजामुद्दीन जनशताब्दी एक्सप्रेस (12059)- 10 अक्टूबर को कोटा से रवाना नहीं होगी।