नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के थोक खाद्यान्न बाजार में बीते तीन महीनों में दाल, चावल, शक्कर और आटे के भाव में उतार-चढ़ाव रहा है। एक सितंबर से 26 नवंबर के बीच सबसे ज्यादा तेजी चना दाल में दर्ज की गई। इसके भाव 68-72 रुपये से बढ़कर 89-93 रुपये किलो हो गए। तुवर दाल भी 115 रुपये से बढ़कर एक समय 150 रुपये किलो तक पहुंच गई थी।

हालांकि अब इसके भाव 143 रुपये पर आ गए हैं। दूसरी ओर, शक्कर 70 रुपये किलो तक पहुंचने के बाद घटकर 56-58 रुपये और आटा 34-35 रुपये से कम होकर 31-32 रुपये किलो पर आ गया है। दालों में सबसे ज्यादा तेजी भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महामंत्री एवं कैट के पूर्व प्रवक्ता विवेक साहू के अनुसार, इस दौरान दालों में सबसे ज्यादा तेजी रही, जबकि शक्कर और आटे के भाव में हाल के दिनों में राहत देखने को मिली है। तीन महीने में ऐसे बदले थोक भाव खाद्य वस्तु 1 सितंबर (थोक भाव) 26 नवंबर (थोक भाव) तुवर दाल 70–115 रु. 95–143 रु. हरी मूंग 78–89 रु. 81–98 रु. मसूर 72–74 रु. 74–76 रु. उड़द मोगर 102–115 रु. 114–125 रु. काली दाल 105 रु. 110 रु. चना दाल 68–72 रु. 89–93 रु. पोहा 40–44 रु. 42–46 रु. शक्कर 52–54 रु. 56–58 रु. दुबराज चावल 50–63 रु. 53–68 रु. बासमती चावल 33–105 रु. 36–110 रु. आटा 30–30 रु. 31–32 रु. मैदा 33 रु. 34 रु. सूजी 34 रु. 35 रु. तुवर और शक्कर में सबसे ज्यादा उतार-चढ़ाव

तुवर दाल के भाव में सबसे ज्यादा उतार-चढ़ाव रहा। इसके दाम एक समय 150 रुपये किलो तक पहुंच गए थे, जो अब घटकर 143 रुपये हो गए हैं। वहीं चना दाल में लगातार तेजी बनी हुई है। सितंबर में 68-72 रुपये किलो बिकने वाली चना दाल नवंबर में बढ़कर 89-93 रुपये किलो तक पहुंच गई है। शक्कर के भाव भी इस दौरान काफी ऊपर-नीचे हुए शक्कर के भाव सितंबर के 52-54 रुपये से बढ़कर एक समय 70 रुपये किलो तक पहुंच गए थे, लेकिन आपूर्ति सुधरने और सरकारी हस्तक्षेप के बाद अब 56-58 रुपये पर हैं। आटा भी 34-35 से घटकर 32 रुपये किलो और चावल के भाव में भी तेजी के बाद नरमी आई है।