नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के थोक खाद्यान्न बाजार में बीते तीन महीनों में दाल, चावल, शक्कर और आटे के भाव में उतार-चढ़ाव रहा है। एक सितंबर से 26 नवंबर के बीच सबसे ज्यादा तेजी चना दाल में दर्ज की गई। इसके भाव 68-72 रुपये से बढ़कर 89-93 रुपये किलो हो गए। तुवर दाल भी 115 रुपये से बढ़कर एक समय 150 रुपये किलो तक पहुंच गई थी।
हालांकि अब इसके भाव 143 रुपये पर आ गए हैं। दूसरी ओर, शक्कर 70 रुपये किलो तक पहुंचने के बाद घटकर 56-58 रुपये और आटा 34-35 रुपये से कम होकर 31-32 रुपये किलो पर आ गया है।
भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महामंत्री एवं कैट के पूर्व प्रवक्ता विवेक साहू के अनुसार, इस दौरान दालों में सबसे ज्यादा तेजी रही, जबकि शक्कर और आटे के भाव में हाल के दिनों में राहत देखने को मिली है।
|खाद्य वस्तु
|1 सितंबर (थोक भाव)
|26 नवंबर (थोक भाव)
|तुवर दाल
|70–115 रु.
|95–143 रु.
|हरी मूंग
|78–89 रु.
|81–98 रु.
|मसूर
|72–74 रु.
|74–76 रु.
|उड़द मोगर
|102–115 रु.
|114–125 रु.
|काली दाल
|105 रु.
|110 रु.
|चना दाल
|68–72 रु.
|89–93 रु.
|पोहा
|40–44 रु.
|42–46 रु.
|शक्कर
|52–54 रु.
|56–58 रु.
|दुबराज चावल
|50–63 रु.
|53–68 रु.
|बासमती चावल
|33–105 रु.
|36–110 रु.
|आटा
|30–30 रु.
|31–32 रु.
|मैदा
|33 रु.
|34 रु.
|सूजी
|34 रु.
|35 रु.
तुवर दाल के भाव में सबसे ज्यादा उतार-चढ़ाव रहा। इसके दाम एक समय 150 रुपये किलो तक पहुंच गए थे, जो अब घटकर 143 रुपये हो गए हैं। वहीं चना दाल में लगातार तेजी बनी हुई है। सितंबर में 68-72 रुपये किलो बिकने वाली चना दाल नवंबर में बढ़कर 89-93 रुपये किलो तक पहुंच गई है।
शक्कर के भाव सितंबर के 52-54 रुपये से बढ़कर एक समय 70 रुपये किलो तक पहुंच गए थे, लेकिन आपूर्ति सुधरने और सरकारी हस्तक्षेप के बाद अब 56-58 रुपये पर हैं। आटा भी 34-35 से घटकर 32 रुपये किलो और चावल के भाव में भी तेजी के बाद नरमी आई है।
यह भी पढ़ें- भोपाल में जमीन-मकान खरीदना होगा महंगा, सरकारी दरों में बदलाव की तैयारी, इस दिन से लागू होंगी नई दरें
किराना व्यापारी महासंघ के महामंत्री विवेक साहू के अनुसार, दालों की कीमतों में तेजी का कारण मौसम में बदलाव, प्रभावित उत्पादन और मंडियों में कम आवक है। तुवर और उड़द की फसल बारिश से प्रभावित होती है। घरेलू मांग के मुकाबले उपलब्धता घटने पर म्यांमार, मोजाम्बिक और तंजानिया से होने वाला आयात भी बाजार भाव को प्रभावित करता है।
उन्होंने कहा कि शक्कर के मामले में उत्पादन, मिलों की आपूर्ति, सरकारी कोटा और बाजार में उपलब्ध स्टाक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार द्वारा समय-समय पर आयात, स्टाक की निगरानी और बाजार में आपूर्ति बढ़ाने जैसे कदम उठाए जाते हैं, जिनका असर कीमतों पर दिखाई देता है।
थोक चावल-दाल व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेश रामरखवानी ने बताया कि आने वाले दिनों में दालों के भाव नई फसल की आवक, रबी की बुवाई और उत्पादन, आयात की स्थिति तथा सरकारी नीतियों पर निर्भर करेंगे। यदि मंडियों में आवक बढ़ती है और आपूर्ति सामान्य रहती है तो कुछ वस्तुओं के भाव में राहत मिल सकती है। वहीं उत्पादन प्रभावित होने या मांग के मुकाबले आपूर्ति कम रहने पर कीमतों में फिर तेजी आ सकती है।