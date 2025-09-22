बैंक का लोन आठ लाख, हितग्राही को एक पैसा नहीं मिला... मैनेजर व एक दलाल के खिलाफ पीड़ित ने की शिकायत

नईदुनिया न्यूज, पोरसा। अंबाह-पोरसा क्षेत्र में बैंकों से फर्जी लोन के मामले थम नहीं रहे हैं। बीते दो-तीन साल से ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकरण सोमवार को पुलिस के पास पहुंचा है, जिसमें दलालों ने एक गरीब युवा के नाम से आठ लाख का लोन स्वीकृत करवाया, लेकिन हितग्राही को एक पैसा नहीं मिला, उल्टा उसके खाते से लोन की वसूली और होने लगी। बैंक मैनजर व एक दलाल पर आरोप हैं, जिसकी जांच अंबाह एसडीओपी कर रहे हैं।

पोरसा थाना क्षेत्र के सिंगपुरा गांव निवासी 22 साल के बलराम पुत्र पूरन माहाैर ने थाने व एसडीओपी कार्यालय में आवेदन देकर शिकायत की है, कि उसके गांव का रघुने उर्फ कमल सिंह तोमर बैंकों में दलाली करता है। रघुने ने उसे लोन दिलाने का वादा किया। फरवरी 2024 में पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर दुर्गेश नंदन के साथ वह उस समय घर से दस्तावेज ले गया, जब वह मजदूरी करने सूरत चला गया।

आठ लाख सात हजार 500 रुपये का लोन

अप्रैल 2024 में रघुने व बैंक मैनेजर आए, घर के बाहर खड़ा करके फोटो खींच ले गए, इसके बाद अगस्त में बैंक में बुलाया, वहां कई कागजों पर हस्ताक्षर करवाए और लोन के 10 लाख रुपये जल्द ही खाते में आने की बात कही। लोन की राशि कभी नहीं मिली, लेकिन सितंबर 2024 में खाते से 13 हजार रुपये कट गए। वह बैंक गया तब बताया गया, कि मुझे बैंक से आठ लाख सात हजार 500 रुपये का लोन हो चुका है। वह रघुने तोमर के पास पहुंचा तो उसने बताया, कि डेयरी के नाम से यह लोन हुआ है और कुटेशन के कारण यह राशि गोहद की बैक में चली गई है, कुछ दिनों में रुपये खाते में आ जाएंगे। एक साल से यह रुपये नहीं आए। बार-बार भरोसा देता रहा, अब रघुन तोमर रुपये देने से मना कर रहा है और धमका रहा है।

बैंक से लोन और लोन की राशि नहीं मिलने की ऐसी शिकायत आई है। आवेदन को जांच में लिया गया है। जांच में जो भी आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। रवि प्रताप भदौरिया एसडीओपी, अंबाह

