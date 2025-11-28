Indore में गुंडागर्दी... लाइव कवरेज के दौरान टूट पड़े बदमाश, पत्रकार और कैमरा मैन को बंधक बनाकर पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नायता मुंडला स्थित आरटीओ कार्यालय में टीवी चैनल के पत्रकार और कैमरामेन पर हमला हो गया। आरटीओ के बाबू, होमगार्ड सैनिक और बदमाशों ने दोनों को बंधक बनाकर पीटा। उनका कैमरा छीन कर तोड़ डाला। तेजाजी नगर पुलिस ने 7 आरोपितों पर नामजद एफआईआर दर्ज की है। घटना की प्रदेशभर के पत्रकार संगठनों ने निंदा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए है।

टीवी चैनल के पत्रकार और कैमरा मैन पर हमला टीआइ देवेंद्र मरकाम के मुताबिक हमला गुलाब बाग कालोनी निवासी 38 वर्षीय हेमंत शर्मा और कैमरामैन राजा खान पर हुआ है। टीवी चैनल के पत्रकार हेमंत लाइसेंस ट्रायल के दौरान कवरेज कर रहे थे। आरटीओ कार्यालय में पदस्थ बाबू अंकित चिंतामण और होमगार्ड सैनिक नरेंद्र ने गुंडे बुला लिए। करीब 20 बदमाश हेमंत और राजा को पकड़ कर दूर ले गए।