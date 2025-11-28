Indore में गुंडागर्दी... लाइव कवरेज के दौरान टूट पड़े बदमाश, पत्रकार और कैमरा मैन को बंधक बनाकर पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नायता मुंडला स्थित आरटीओ कार्यालय में टीवी चैनल के पत्रकार और कैमरामेन पर हमला हो गया। आरटीओ के बाबू, होमगार्ड सैनिक और बदमाशों ने दोनों को बंधक बनाकर पीटा। उनका कैमरा छीन कर तोड़ डाला। तेजाजी नगर पुलिस ने 7 आरोपितों पर नामजद एफआईआर दर्ज की है। घटना की प्रदेशभर के पत्रकार संगठनों ने निंदा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए है।
टीआइ देवेंद्र मरकाम के मुताबिक हमला गुलाब बाग कालोनी निवासी 38 वर्षीय हेमंत शर्मा और कैमरामैन राजा खान पर हुआ है। टीवी चैनल के पत्रकार हेमंत लाइसेंस ट्रायल के दौरान कवरेज कर रहे थे। आरटीओ कार्यालय में पदस्थ बाबू अंकित चिंतामण और होमगार्ड सैनिक नरेंद्र ने गुंडे बुला लिए। करीब 20 बदमाश हेमंत और राजा को पकड़ कर दूर ले गए।
आरोपितों ने दोनों पर हमला कर दिया और राजा से कैमरा छीन लिया। सूचना मिलते ही इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक कर्दम सहित करीब 50 पत्रकार तेजाजी नगर थाने पहुंचे और अंकित चिंतामण, नरेंद्र चौहान सहित विनोद, गजेंद्र, नितिन, शंकर प्रजापत, पवन और अन्य के खिलाफ मामला दर्जकर लिया है।
हेमंत को गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। समानांतर आरटीओ चलाता है बाबू अंकित चिंतामण हमले में शामिल आरोपित बाबू अंकित चिंतामण समानांतर आरटीओ कार्यालय चलाता है। उसके गिरोह में एवजी के रुप में काम कर रहे युवक आपराधिक प्रवृति के है और गैंगस्टर सतीश भाऊ और युवराज से जुड़े है। आरटीओ कार्यालय में अंकित का दबदबा है।